港車北上避暑實測：兩姊妹探路 橫琴長隆2日1夜全冷氣行程 爽住玩

炎炎夏日，當然要帶屋企人逃離香港去個短途旅行輕鬆一番，不過夏日出行就最怕日曬雨淋，尤其帶上長輩，最忌在烈日下排隊奔波，一不小心更可能未玩先中暑，大大影響心情！今個盛夏，我們兩姊妹決定先行出發，為全家探路，實測橫琴長隆兩日一夜Play Cool & Stay Cool行程，以第一身用家角度出發，教大家如何玩得盡興兼免除舟車勞頓，過一個舒適的家庭假期！ 中港車直達免奔波 預留腳力輕鬆玩全日 帶長輩出遊，交通便利性絕對是關鍵。如果不斷換乘不同交通工具，長輩的體力根本難以應對，所以自駕與預約跨境私家車定是出行首選，這次我們預約中港牌跨境私家車，在香港屋企門口上車，行李直接放後備箱，一路上冷氣充足，由港珠澳大橋起計，1小時內便到達橫琴長隆。全程免卻搬運大件行李與日曬雨淋之苦。

如果是選擇「港車北上」自駕遊的客人也同樣方便，長隆園區的車位充足，而且酒店住客更享有免費停車優惠，便利與性價比全都有！

飛船樂園內免除日曬雨淋 虎鯨旁嘆精緻西餐 在酒店寄存行李後，就馬上前往「長隆飛船樂園」！樂園為全室內設計，既能為園內各種稀有生物提供最舒適的生態環境，亦能完全隔絕室外酷暑，適合長輩邊散步慢活，邊欣賞各種稀奇生物。

鯨生鯨世餐廳 巨大虎鯨就在身旁 我們坐在「鯨生鯨世餐廳」的靠窗絕佳位置，巨大的虎鯨就在身旁的玻璃窗外緩緩游過。這裡環境相對安靜，可以一邊品嚐賣相精緻的西餐，一邊近距離觀察海洋霸主的英姿，全程眼睛忙個不停，體驗放鬆與震撼，為是日行程寫下完美開端。

深海虎鯨奇遇 進一步親親虎鯨 飯後步行至「深海虎鯨奇遇」場地。正式開始前，會有小丑嘉賓在台前進行拋波與雜技互動，炒熱現場氣氛！隨後，保育員帶領虎鯨登場，展示吹泡泡、轉圈等自然生態行為。 背景同時播放配音解說，向現場觀眾講解更多虎鯨的生活習性。例如，虎鯨的體溫大約在35度左右、其捕食習慣與游泳速率等。小朋友坐得舒服，亦能學到保育知識，為行程更添豐富內容。

虎鯨海洋霸主秀 七級海浪供虎鯨潑水狂歡 隨後前往目前全球最大的室內虎鯨保育館，同時亦是「虎鯨海洋霸主秀」的場館，館內生活着15隻虎鯨。現場先播放了在2026年2月15日的微紀錄片：母虎鯨Sonya在長隆順利產下長隆成功繁育的第6條虎鯨——「隆珠」，小生命健康成長，畫面令人動容。 活動由歌舞與海上划艇拉開序幕，隨後三隻巨型虎鯨登場，展示在深海中快速游泳與凌空跳躍等自然習性。館內更人工製造出高達七級的海浪供虎鯨遊玩。現場亦設有「潑水狂歡」消暑環節，由虎鯨隨意潑出浪花，讓前排觀眾體驗濕身消暑滋味，歡呼聲此起彼落，最後再由表演嘉賓帶來爵士舞及慶典時刻，將氣氛推向高潮。

入園必看 長隆得獎特技節目 來到長隆，其得獎特技節目絕對不容錯過。《長隆秀》匯聚來自全球20多國的頂尖特技與馬戲藝術家，融合多國文化如中式舞龍舞獅與現代高空特技節目，節目包括「空中飛人」及展現力量平衡的「疊羅漢」，並穿插非洲鼓與噼躂舞等節奏強烈的表演，演出長度近85分鐘，可讓家長坐著休息同時觀看震撼表演。

告別擠擁 夜探飛船動物 入夜後，我們再次進園體驗「夜探飛船動物」行程（參加年紀必須在3歲以上）。告別擠擁，穿上反光衣、拿著弱光手電筒，在關燈後的園區內觀察夜行生物，別有一番浪漫。 「夜探飛船動物」行程包括多個小環節，在導賞員指導下，我們用放大鏡觀察夜間珊瑚的動態，更親手觸摸了溫性的鯊魚，以及投餵體型龐大的海牛。這種低密度的夜間深度體驗，讓長輩免去擠擁的人群，在寧靜的環境中享受探索樂趣。

海洋王國煙花秀 水上飛人與無人機編隊同時登場 第一天行程的尾聲，我們移師海洋王國觀賞標誌性的煙花秀。五彩煙花在夜空中綻放，光影精準投射在巨型鯨鯊雕像上。水面上更有水上飛人點燃氣氛，配合無人機編隊在空中排列出各種圖案，煙花表演長達15分鐘，為首日行程劃上句號。 7月11日-8月29日舉辦《海洋國際煙花節》，八國煙花團隊每週輪換全新國家主題，高空光輪煙花搭配700架無人機編隊，煙花、光影、水面倒影三層同框。

Day 2海洋王國 與天使白鯨的近距離約會 在企鵝酒店的主題房間休息一晚後，第二天行程依舊輕鬆，辦理退房後仍可將大件行李免費寄存於酒店前台，輕便無負擔，步行前往長隆海洋王國。 海底餐廳用膳 多個魚群接連登場 今天的午餐定在夢幻感十足的「海底餐廳」。坐在巨大的玻璃幕牆旁享用精緻西餐，窗外不時有鯨鯊、魔鬼魚及鯊魚游過。一邊進餐，一邊看著鯨鯊和魔鬼魚彷彿對著你「微笑」示好，埸內不少用餐人士都忍不住拿出手機拍照留念。

白鯨劇場 幸運觀眾即場接受「神聖之吻」 飯後前往白鯨劇場，開場時設有觀眾席互動環節，並隨機邀請幸運觀眾入後台為後續活動作準備。白鯨登場後先有科普展示環節，保育員現場示範如何為白鯨進行日常健康檢查，包括照 B 超和量體溫，內容極具有教育意義，亦展現出長隆園區對動物保育的專業。 隨後白鯨家族展示了旋轉跳躍、集體空中旋轉及俏皮噴水等自然習性。在先前被選出的幸運觀眾更有機會親手觸摸及接受白鯨的「神聖之吻」。最後，保育員與白鯨在水中共舞並肩共游，展示人與動物的深厚默契。

走進白鯨後台 親親撫摸白鯨Q彈皮膚 「約會白鯨」這趟行程最特別、獨家的體驗，莫過於走進白鯨後台。在專業人員引導下，近距離投餵白鯨，並親手觸摸牠們如果凍般Q彈的皮膚。這種非一般又難得的獨家體驗，絕對能成為長輩回家後向朋友炫耀的資本！ 注意：「約會白鯨體驗券」暫時只開放予5至12周歲兒童，同時需要一位家長陪同入場。

更多驚喜 探訪水獺與海象 海洋王國除了刺激的機動遊戲，亦有許多適合長輩慢遊的展區。我們順道探訪了調皮貪食的小水獺，並前往海象島投餵呆萌的海象，看著牠們為食的模樣，成為了是次旅程珍貴的治癒時光。