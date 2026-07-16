暑假親子活動2026｜樂施會推「衣舊織愛」工作坊 自備舊衣編織回憶 用針線教孩子同理心

這個暑假，除了室內遊樂場與興趣班，還能帶孩子參加溫度的「世界公民」養成計劃。香港樂施會將於8月23日(星期日)下午 2 時至 4 時，在觀塘樂施會無窮世界教育中心隆重舉辦《「衣舊織愛」親子編織工作坊》。活動專為6歲至 12 歲兒童及其家長量身打造，在全港僅此一場，名額非常有限。
有別於一般黏土或繪畫班，工作坊特別注入富人道的議題。導師將引領小朋友化身「小小編織工」，親手利用舊衣物布料編織成精緻的小織物。在穿針引線過程中，孩子將沉浸式體驗世界各地難民婦女，如何靠一雙巧手製作手工藝自力更生。活動鼓勵親子自備具紀念價值的舊衣物來作素材，將封存的舊回憶編織成專屬故事。透過這次親身體驗的互動，讓孩子在溫暖氛圍中建立同理心，悄悄打開世界觀，了解全球仍有很多人需要幫忙，不用吝嗇伸出援手。
現凡透過香港樂施會官方網頁，登記成為「小小樂施之友」，即可獲得免費參加資格。這個8月，不妨帶孩子用一針一線，織出一個充滿愛與環保的盛夏。
《衣舊織愛 暑期親子編織活動2026》詳情：
日期： 8月23日(星期日)
時間：下午2:00 –下午4:00
地點：樂施會無窮世界教育中心(觀塘)
適合對象：親子組合(建議兒童年齡為 6 歲至 12 歲)
費用： 登記成為「小小樂施之友」可獲免費參加資格(名額有限，先到先得)
自備物資： 建議自備舊衣物布料
官方報名連結： 樂施會