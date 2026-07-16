暑假親子活動2026｜樂施會推「衣舊織愛」工作坊 自備舊衣編織回憶 用針線教孩子同理心

這個暑假，除了室內遊樂場與興趣班，還能帶孩子參加溫度的「世界公民」養成計劃。香港樂施會將於8月23日(星期日)下午 2 時至 4 時，在觀塘樂施會無窮世界教育中心隆重舉辦《「衣舊織愛」親子編織工作坊》。活動專為6歲至 12 歲兒童及其家長量身打造，在全港僅此一場，名額非常有限。

有別於一般黏土或繪畫班，工作坊特別注入富人道的議題。導師將引領小朋友化身「小小編織工」，親手利用舊衣物布料編織成精緻的小織物。在穿針引線過程中，孩子將沉浸式體驗世界各地難民婦女，如何靠一雙巧手製作手工藝自力更生。活動鼓勵親子自備具紀念價值的舊衣物來作素材，將封存的舊回憶編織成專屬故事。透過這次親身體驗的互動，讓孩子在溫暖氛圍中建立同理心，悄悄打開世界觀，了解全球仍有很多人需要幫忙，不用吝嗇伸出援手。