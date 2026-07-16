Shake Shack全新大阪燒期間限定系列　牛肉堡/雞肉堡/黑芝麻奶昔登場

Shake Shack即日起至9月14日在香港及澳門分店推出期間限定「大阪燒系列」，以日本經典街頭美食大阪燒為靈感，將大阪燒醬、日式蛋黃醬、味付海苔及鰹魚花等元素融入漢堡、雞粒及薯條。同步亦推出日式黑芝麻奶昔，以黑芝麻配焦糖蜂巢脆脆，即睇新品詳情。

除了漢堡，Shake Shack亦推出日式大阪燒風味雞粒，設有6件（$42）及10件（$59）兩款份量，炸雞粒淋上大阪燒醬及日式蛋黃醬，再撒上味付海苔及鰹魚花。

日式大阪燒雞肉堡（$62）則以品牌香脆雞肉堡為基礎，同樣加入煎蛋、大阪燒醬、日式蛋黃醬、味付海苔、鰹魚花及烤芝麻，把大阪燒的經典配搭融入漢堡之中。

系列主打兩款漢堡，其中日式大阪燒牛肉堡設有單層（$66）及雙層（$91），以100%安格斯牛肉配水牛芝士、煎蛋，再加入大阪燒醬、日式蛋黃醬、味付海苔、鰹魚花及烤芝麻，配上薯仔麵包。

招牌波浪薯條亦換上大阪燒風味，日式大阪燒風味薯條（$40）加入大阪燒醬、日式蛋黃醬、唐辛子、味付海苔、香蔥及鰹魚花，重現大阪燒的經典風味。

日式黑芝麻奶昔同期限定供應

除了鹹食，Shake Shack同步推出日式黑芝麻奶昔（$56），以自家製雲呢拿雪糕加入黑芝麻製作，再配上焦糖蜂巢脆脆及鮮忌廉，最後撒上黑芝麻及焦糖蜂巢脆脆，帶有濃郁芝麻香及香脆口感。

大阪燒系列及日式黑芝麻奶昔由即日起供應至9月14日，於香港及澳門全線Shake Shack分店期間限定發售。