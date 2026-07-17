網上熱話｜港男搭飛機遇極品家庭 拒入廁所為BB做1事惹公憤

有時出門搭飛機去旅行，當然想開心出遊、順利回家，如果在途上遇到衝突或蠻不講理之人，部分人可能都會選擇忍一時風平浪靜。早前，一位港男在社交平台發文，分享近日搭飛機遇上極品家庭的事蹟，引來大批網民狠批這家人「覺得成個世界都要就佢一個」。

港男搭飛機遇極品家庭 乘坐公共交通工具時遇上蠻不講理的人屢見不鮮，短途車程當然比較容易忍受，若然在搭飛機時困獸鬥式遇上的話，確實十分難頂。早前，一位港男分享乘坐飛機時遇上極品家庭的經歷，整個家庭人丁雄厚，「父母帶著兒子、女兒，還有婆婆、嫲嫲」。

拒入廁所換尿片恐惹風險 事情始於一位爸爸欲帶女兒「到附近沒人坐的空座換尿布」，豈料機組人員發現後，表明「更換座位要額外付費」，又建議「換尿片可以去廁所」。惟爸爸堅持並大鬧「黐線！叫我哋去廁所換片！」目擊全個過程的發文者略感無奈：「明明機組人員已經寬容、沒追究，而其他乘客都在容忍」，但涉事家庭卻用惡劣態度回應。