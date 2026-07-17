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生活
出版：2026-Jul-17 13:00
更新：2026-Jul-17 13:00

TWICE子瑜22吋水蛇腰不是天生 大方分享瘦身秘訣 空腹吃發酵食物控制食慾

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TWICE子瑜22吋水蛇腰不是天生 大方分享瘦身秘訣 空腹吃發酵食物控制食慾

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韓國女團TWICE的台灣籍成員周子瑜(Tzuyu)，近日因續約問題，再度成為網上焦點。面對續約風波，其經理人公司JYP隨即發表聲明，澄清雙方仍在積極洽談中。撇開合約紛擾，身高172厘米、擁有模特兒完美比例的Tzuyu，她的招牌22吋螞蟻腰與透亮肌膚，一直都是fans非常羨慕。原來鏡頭前的完美並非天生，全靠她私底下近乎修行的極致自律，藉得大家借鏡參考。

間歇性斷食瘦出高級感

Tzuyu坦言自己非常貪咀，為了維持最佳狀態，曾經實行「海鮮素」逾年，完全戒掉紅肉，改以蔬果及富含優質蛋白質的海鮮為主，包括她最愛品嘗的鰻魚。

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TWICE回歸經期間，她會嚴格控制體態，採用進階版168斷食——「一日一餐」，將早午餐合併拉長空腹時間，以加速脂肪代謝，曾試過一個月激減8公斤(17.6)的紀錄。Tzuyu的私房減肥餐更是奇特，會空口吃納豆來抑制食慾，或將納豆鋪在金針菇上，將纖維、蛋白質與益生菌一網打盡，被網民封為消水腫的「瘦身寶藏」。

Tzuyu的生活方式證明，變美不是靠盲目挨餓，而是吃對東西、做對運動。從她面對外界續約問題的淡定，到幾年如一日的身材管理，都體現她真正的自信：數字從來不是重點，穩定而強大的自律心態，才是她發光發亮的秘密。

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靠有氧快走核心訓練塑造婀娜體態

運動方面，Tzuyu每天都會「快走30分鐘」，利用走去練習室的空檔進行溫和有氧運動，雕塑修長腿線。每天快步行走，既不傷膝蓋卻能燃脂、提升心肺功能，對維持線條很加分，以她44公斤的體重，每天就消耗95110大卡的熱量，一個月下來就消耗逾3,300大卡的熱量。

此外，她每周固定進行兩次高強度的「器械皮拉提斯(Pilates)」，鍛鍊驚人核心力量，加上女團緊密的排舞訓練，充足的運動量，令她輕易塑造出緊實的22寸水蛇腰，與修長挺拔的婀娜體態。

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Tzuyu極致自律瘦身清單

  1. 飲食管理： 實行「海鮮素」戒紅肉；回歸期採用「一日一餐」限時進食法。

  2. 消腫法寶： 獨門「納豆金針菇」菜單，高纖低熱量，延長飽足感。

  3. 優質油脂： 適量攝取鰻魚，補充Omega-3脂肪酸，幫助運動後肌肉修復。

  4. 動態雕塑： 每日快走30分鐘＋每周2 次器械皮拉提斯，強化下腹與臀腿線條。

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