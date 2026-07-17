DSE放榜2026｜文憑試失手？ JUPAS九間大學彈性收生安排一文看清

DSE文憑試成績早前出爐，相信不少學生收穫滿意結果。近年參與JUPAS的9間大學紛紛推彈性收生安排，即使考生不幸失手，某一科成績未能符合大學入學要求，亦有機會升讀心儀大學。即看下文，了解更多！

DSE 放榜 2026 ｜甚麼是彈性收生安排？ 參與JUPAS的9間大學，包括香港大學、科技大學和都會大學等，推出彈性收生安排。假如考生某一科的成績距離入學要求稍低一級，但整體成績傑出，依然有機會獲得彈性取錄。 不過考生們須注意，他們必須將心儀課程放在BAND A，才符合彈性收生資格。 彈性收生安排 2026 ｜香港大學 假如考生在中、英或兩科選科中，其中一科成績未達Level 3，而失手科目成績未有低於 Level 2，並且整體成績優異，他們亦有機會入讀港大。不過考生報讀課程所持的總分數（按不同課程的入學計分方程式計算），將會被扣減一成。

詳情可瀏覽香港大學網站。 彈性收生安排 2026 ｜香港中文大學 為了吸引具有「既廣且深STEM能力」的學生入讀中大工程學院及理學院，考生在文憑試應考3科或以上的STEM類選修科目（包括：生物、化學、物理、數學（M1或M2）、資訊及通訊科技及設計與應用科技），並於有關科目共考獲至少3粒星，相關學系可酌情考慮其入學申請。 詳情可瀏覽香港中文大學網站。 彈性收生安排 2026 ｜香港科技大學 考生在中、英或數學科其中一科成績未達Level 3，而失手科目成績未有低於 Level 2，但整體成績仍然高於報讀課程在「2025科大聯招入學分數」中列明的中位數或模擬分數，仍然獲得科大考慮。

詳情可瀏覽香港科技大學網站。 彈性收生安排 2026 ｜香港理工大學 考生在其中一科失手科目成績（不包括公民與社會發展科或通識科）略低於基本入學要求一個級別，但Best 5成績仍達個別組合課程的彈性收生分數，仍然可獲理大考慮。 詳情可瀏覽香港理工大學網站。

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彈性收生安排 2026 ｜香港城巿大學 除了公社科外，如果考生其中一科的成績低於課程入學要求一個級別，但整體分數高於上屆心儀課程加權後的錄取分數之中位數（weighted median score），亦有機會獲理大取錄。 詳情可瀏覽香港城巿大學網站。 彈性收生安排 2026 ｜香港浸會大學 除了公社科外，如果考生其中一科的成績低於課程入學要求一個級別，但於其餘科目共取得兩粒星，可獲有關課程個別考慮。 詳情可瀏覽香港浸會大學網站。 彈性收生安排 2026 ｜香港教育大學 除了公社科及心儀課程相關科目外，考生在其中一科文憑試科目成績低於入學要求一個級別，並且在任何一科考獲1粒星或以上和Best 5成績達到2025年教大學士學位課程的入學平均分數，可獲大學彈性考慮取錄。