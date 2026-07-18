炎夏必去︱舊消防局變身「東維港」水上天堂 賽馬會啟德水上運動中心正式啟航

暑假來臨，九龍東掀起水上狂熱！由香港賽馬會慈善信託基金捐助活化、香港水上運動議會營運的「賽馬會啟德水上運動中心」，於今年正式投入服務。這座佔地約3,750平方米的水上活動新地標，成功將七十年代的舊啟德消防局，活化成搶眼的紅白歷史建築，配備天台觀景區、熱水更衣室及50米長上落浮橋，完美融匯歷史與現代化體驗。
賽馬會啟德水上運動中心提供龍舟、獨木舟、立划板(SUP)及熱門的無繩滑水等多項運動。新手可在啟德河等靜水區安心練習，老手則可挑戰翱航維港。現時中心更推出結合STEM理念的「社區乘浪計劃」，特定學校及非牟利團體可申請「三合一體驗班」費用全免；一般公眾亦可報名「夏日4Fun 全能班」，盡享二人同行減$600等限時優惠。
賽馬會啟德水上運動中心不但具有歷史價值，現在被活化為辦公室及器材存放處，旁邊的新建築大樓內設空中花園觀賞區、多用途活動室、具備儲物櫃及熱水裝置的更衣室及衞生設施，並在面向觀塘避風塘的堤壩設置一條約50米長的浮橋，以供船艇上落。中心所舉辦的水上運動，皆由具備專業認可資格的教練全程指導，為參加者建立水上安全意識。
未來此處更將闢設2,000米賽道舉辦國際賽事，與啟德體育園產生協同效應，打造頂級「東維港灣區」。市民可搭乘巴士5R、22M或小巴86直達，由港鐵站出車僅需10分鐘，快來體驗今夏最潮的水陸生活吧。
地址：九龍啟德承豐道(舊消防局址)
開放時間：每日09:30 -17:30(晚間活動至20:30)
查詢：賽馬會啟德水上運動中心 www.jcktwsc.org