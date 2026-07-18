炎夏必去︱舊消防局變身「東維港」水上天堂 賽馬會啟德水上運動中心正式啟航

暑假來臨，九龍東掀起水上狂熱！由香港賽馬會慈善信託基金捐助活化、香港水上運動議會營運的「賽馬會啟德水上運動中心」，於今年正式投入服務。這座佔地約3,750平方米的水上活動新地標，成功將七十年代的舊啟德消防局，活化成搶眼的紅白歷史建築，配備天台觀景區、熱水更衣室及50米長上落浮橋，完美融匯歷史與現代化體驗。

賽馬會啟德水上運動中心提供龍舟、獨木舟、立划板(SUP)及熱門的無繩滑水等多項運動。新手可在啟德河等靜水區安心練習，老手則可挑戰翱航維港。現時中心更推出結合STEM理念的「社區乘浪計劃」，特定學校及非牟利團體可申請「三合一體驗班」費用全免；一般公眾亦可報名「夏日4Fun 全能班」，盡享二人同行減$600等限時優惠。