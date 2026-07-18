天呀 这也太划算了吧！ 香港夏日盛会 优惠懒人包来了 解锁暑假访港最强福利

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香港旅游发展局官网图片

参与商场包括：西沙GO PARK、国际金融中心商场IFC、国际广场iSQUARE、太古广场、时代广场、AIRSIDE、中环街市、D． PARK、好运中心、又一城、领展(T Town、启田广场、黄大仙中心、乐富广场)、MegaBox、Mira Place、MOKO、如心广场、海之恋商场、山顶凌霄阁、黄埔天地、wwwtc等。扫码后即可参与抽奖，同时解锁一系列专属消费优惠。 【夏日处处赏】吃喝玩乐优惠一站式解锁 除了「夏日即赏」外，旅发局同步推出「夏日处处赏」。旅客只需以非本地手机号码注册或登入DiscoverHongKong帐户，即可领取多项餐饮及购物优惠券，轻松解锁夏日专属福利。平台汇聚人气餐厅、必买手信及零售品牌优惠，覆盖美食、购物及伴手礼等热门消费场景，让旅客一站式玩转香港「食、买、玩」体验。所有优惠数量有限，先到先得。

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