香港蝴蝶酥 伴手礼地图2026 去香港还只会买蛋挞？这份港味手信清单快收藏！

说到香港伴手礼，很多人第一时间想到蛋卷、曲奇和蛋挞，但其实蝴蝶酥才是不少本地人的心头好！层层酥皮经过重复折叠烘焙，入口酥脆、奶香浓郁，配上一杯港式奶茶简直是绝配。这次小编精选4款人气蝴蝶酥，无论送礼还是自己吃，来香港照着买基本不会出错！

【The Grand HK】手工现烤 一口吃出老香港味道

想试最经典的港式蝴蝶酥，The Grand HK绝对值得放进购物清单。全手工制作的原味蝴蝶酥采用优质牛油打造，金黄色酥皮层次分明，每一口都散发浓郁奶香。入口酥脆却不甜腻，愈吃愈上头。 12件独立包装方便分享，不少游客都会直接带走好几盒，送人自留两相宜。