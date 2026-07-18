中秋限定香港手信 把港风月饼当手信带回家 一口吃出香港情怀！

来香港旅游，除了买经典手信，也不妨带走最具节庆特色的香港味道。美心月饼除了人气流心奶黄月饼，今年更推出辣味系列、港风打卡系列月饼礼盒，将地道文化与创新口味融入月饼，成为今个中秋值得珍藏及送礼的香港手信。
皇牌产品：流心奶黄月饼
由美心专业研发团队独家首创月饼的「流心技术」，无需加热，切开后色泽金黄的香滑奶黄自然由心流出，香气四溢，开创月饼领导新一页。采用法国牛油、东南亚香滑椰奶、新鲜咸蛋黄等优质食材，经双重烘焗精制而成，啖啖从心回味。
1盒8个，每个约45克
．优先价HK$265
．零售价HK$455
【新品！】辣味系列
麻辣牛肉月饼
以大胆创新口味重新塑造中秋风味！将四川地道麻辣元素融入经典月饼之中，为年轻客群打造耳目一新的味觉享受。
选用四川花椒与云南辣椒精心搭配比例，香麻与辣劲层层释放，香气鲜明浓郁，带来麻而不腻，椒香浓郁的味觉冲击。精选优质风干牛肉，加入川式辣酱调味，薄切入味，口感分明。在韧劲与辣香之间取得平衡，专为偏爱麻辣风味的人士而设，让每一口都充满变化与惊喜，带来与众不同的全新中秋体验。
1盒4个，每个约70克
．优先价HK$169
．零售价HK$299
XO酱猪肉月饼
甄选美心自家调配XO酱入馅，由干贝、虾米等珍贵食材层层炒制，爆发浓郁醇厚的海鲜鲜味，与猪肉馅料完美融合，咸香辣互相交织，层次丰富，呈现经典而讲究的港式味道月饼。
1盒4个，每个约70克
．优先价HK$169
．零售价HK$299
【新品！ 】港风打卡系列
美心月饼x大坑舞火龙打卡港风月饼礼盒
以国家级非物质文化遗产–大坑舞火龙为创作灵感，将百年传承的节庆文化融入礼盒设计之中。跃动火龙穿梭街巷，象征团圆、祝福与节日喜庆，也承载着香港独有的人情温度。礼盒甄选经典蛋黄白莲蓉月饼，延续醇厚细腻的传统风味，于熟悉味道中感受最地道的港式中秋，传承香港文化魅力。 (蛋黄白莲蓉月饼)1盒4个，每个约70克(只设现货并于稍后推出，敬请留意)
美心月饼x富豪雪糕打卡港风月饼礼盒
以香港热门打卡位—富豪雪糕车为设计题材，每一盒都是一段可品尝的街头风景。熟悉的红白蓝车身与软滑雪糕，承载着属于香港的夏日氛围。从街角到海旁，将简单而愉快的生活片段带进礼盒之中。礼盒更将经典云呢拿风味雪糕，化作云呢拿流心奶黄月饼，以熟悉滋味重新演绎港式甜蜜体验，渲染独有的香港风味。
(云呢拿流心奶黄月饼)1盒4个，每个约45克．优先价HK$155．零售价HK$275
‧优先优惠推广期至2026年7月20日止，产品作礼券发售；美心西饼礼券或美心饮食礼券则以零售价计算，现金券不适用。
‧不可与其他推广优惠同时使用。产品数量有限，售完即止。产品图片仅供参考，产品现货及礼券分期推出。
‧如需额外任何形式购物袋，每个换购价HK$1。详情请向店员查询。