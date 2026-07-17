自助餐優惠｜港島香格里拉人氣自助餐 限時3日買二送二 人均$284起 食即蒸生蠔/和牛/龍蝦



港島香格里拉人氣自助餐cafe TOO 近日以「尋味東瀛：和牛・和食・海鮮盛宴」為主題，自助餐包羅和牛、海鮮及多款日式佳餚，推出後大受歡迎！而cafe TOO 再度加推限時三天快閃優惠，在7月20日至22日香格里拉網店預訂可享低至買二送二優惠，大家有興趣的話一於mark低日子去搶購！

即睇限時3日優惠 「尋味東瀛：和牛・和食・海鮮盛宴」分為五大專區，包括日式刺身與壽司專區、和風美饌專區、晚市限定・日本頂級和牛專區、日式拉麵專區和精緻甜點專區。除了供應招牌烤羊架、傳統佛跳牆、經典中式明爐燒鴨及多款精選國際熱葷；晚市更提供即蒸新鮮龍蝦與即蒸生蠔。另外更可追加「豪華升級加購項目」 ，包括特選豪華海鮮拼盤（2 位 - 港幣 888 元）、原板北海道海膽（港幣 1,388 元）、惠比壽生蠔（6 隻 - 港幣 418 元）、A5 宮崎和牛（港幣 268 元）、及日本清酒無限暢飲套餐（每位港幣 298 元）等，更加滿足！



快閃預訂日期：2026 年 7 月 20 日早上 11 時至 22 日（僅限 3 天）

兌換及用餐日期：2026 年 7 月 23 日至 8 月 31 日

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