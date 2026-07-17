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生活
出版：2026-Jul-17 17:00
更新：2026-Jul-17 17:00

加拿大神召會嘉智中學以未來科技世界為題 79名師生合演舞台劇探討學生抗逆力

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踏入人工智能時代，AI已經成為不少人生活中不可或缺的存在，但學生如何在科技浪潮下，守著初心和培養抗逆能力，成為許多家庭的焦慮。加拿大神召會嘉智中學79名師生早前屯門大會堂合演原創舞台劇《小書的說話 回到未來的說話》。除了邀請校友曾文健及蔡忠廉參與製作，同時生活化廣東話融入舞台，幫助非華語及跨境學生學習粵語。

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加拿大神召會嘉智中學79名師生早前屯門大會堂合演原創舞台劇《小書的說話 2 之 回到未來的說話》。

未來世界為背景 反思年輕人科技依賴

加拿大神召會嘉智中學79名師生，當中包括31人核心戲劇團隊、11人校園雜耍隊，以及「中國鼓 × 非洲鼓」中西雙鼓隊，在710日於屯門大會堂為公眾帶來原創音樂劇續作《小書的說話 回到未來的說話》。作品以22世紀為時代背景，描繪一群年輕人在AI主導世界下的掙扎與覺醒，映照當下社會對科技依賴與青年抗逆力下降的隱憂。

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校友曾文健/蔡忠廉重返母校參與製作

舞台劇邀請2013年畢業的校友曾文健（Anderson）及蔡忠廉導演重返母校參與製作。曾文健曾參與ViuTV《總有一瓣喺左近》、《台灣都市傳說》、《你是我的後援會》等幕前主持及幕後製作工作。他與蔡忠廉導演將運用自身於演藝界的經驗薪火相傳，陪伴和幫助學生排練及雕琢角色的情感層次，協助學生建立自信。

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以粵語排練及對白 協助非華語及跨境學生融入本地文化

隨著校內的非華語及跨境學生人數不斷增加，幫助學生學習生活化的廣東話成為重要目標。學校將生活化粵語語境融入劇本創作與排練過程之中，讓學生一邊排練，一邊在輕鬆真實的互動中突破心理障礙，對本地文化建立理解與歸屬感。

PAOC Ka Chi Secondary School in December 2024

加拿大神召會嘉智中學（圖片來源：維基）

加拿大神召會嘉智中學
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