加拿大神召會嘉智中學以未來科技世界為題 79名師生合演舞台劇探討學生抗逆力

踏入人工智能時代，AI已經成為不少人生活中不可或缺的存在，但學生如何在科技浪潮下，守著初心和培養抗逆能力，成為許多家庭的焦慮。加拿大神召會嘉智中學79名師生早前屯門大會堂合演原創舞台劇《小書的說話 2 之 回到未來的說話》。除了邀請校友曾文健及蔡忠廉參與製作，同時生活化廣東話融入舞台，幫助非華語及跨境學生學習粵語。

加拿大神召會嘉智中學79名師生早前屯門大會堂合演原創舞台劇《小書的說話 2 之 回到未來的說話》。

以 未來世界為 背景 反思年輕人科技依賴 加拿大神召會嘉智中學79名師生，當中包括31人核心戲劇團隊、11人校園雜耍隊，以及「中國鼓 × 非洲鼓」中西雙鼓隊，在7月10日於屯門大會堂為公眾帶來原創音樂劇續作《小書的說話 2 之 回到未來的說話》。作品以22世紀為時代背景，描繪一群年輕人在AI主導世界下的掙扎與覺醒，映照當下社會對科技依賴與青年抗逆力下降的隱憂。

校友 曾文健/蔡忠廉重返母校參與製作 舞台劇邀請2013年畢業的校友曾文健（Anderson）及蔡忠廉導演重返母校參與製作。曾文健曾參與ViuTV《總有一瓣喺左近》、《台灣都市傳說》、《你是我的後援會》等幕前主持及幕後製作工作。他與蔡忠廉導演將運用自身於演藝界的經驗薪火相傳，陪伴和幫助學生排練及雕琢角色的情感層次，協助學生建立自信。