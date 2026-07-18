網上熱話｜內地旅客來港遇好人好事 的士司機1舉動極暖心引網民共鳴

不少人標籤香港人「外冷內熱」，近日又有小紅書網民來港旅遊後，因遇到好人好事而發文大讚港人好有愛，引來更多同樣感受過港人善意的網民留言表示有共鳴！

內地旅客來港遇好人好事 近日，一位由內地來港的旅客在香港遇到好人好事，因而在小紅書發文直稱「心裡暖暖乎乎的」！她表示要去一個位置比較偏僻的地方，在沒有任何交通工具可以直接到達的情況下，最後選擇了乘坐的士。原本以為可以順利到達目的地，卻沒料到途中發生小插曲，幸得的士司機暖心幫助。

的士司機舉動極有愛 事主表示的士司機不支持任何電子支付，奈何「身上一分港幣現金，一分人民幣現金都沒帶」，場面極度尷尬。當時她只好用唔鹹唔淡的廣東話嘗試與的士司機溝通，而讓她「萬萬沒想到」的是，「司機聽完我的解釋，一點猶豫都沒有，特別坦言，直接擺擺手跟我說：『沒關係的，不用給錢了，我直接拉你過去就好，小事一樁』」。