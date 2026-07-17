白桃季限定蛋糕推薦｜多款日本白桃蛋糕 戚風蛋糕/生乳捲/千層蛋糕最平$22起

每逢夏天都是白桃當造季節，各大蛋糕店都會趁機推出期間限定甜品。今年多個品牌不約而同以日本白桃作主角，由件裝蛋糕、千層蛋糕、生乳捲，到戚風蛋糕、芝士蛋糕及乳酪軟雪糕都有，白桃果肉配搭鮮忌廉、慕絲、芝士等不同元素，各有特色。以下整理各大品牌的白桃甜品系列，鍾意食白桃的人不要錯過。

Châteraisé日本白桃Fair 逾10款白桃蛋糕期間限定登場 日本蛋糕品牌 Châteraisé 即日起至7月31日舉行「日本白桃 Fair」，以山梨縣白桃推出多款期間限定甜品。系列由件裝蛋糕到原個蛋糕都有，包括白桃魔方、白桃千層卷蛋糕、白桃鮮忌廉蛋糕、白桃芝士撻、白桃梳乎厘芝士蛋糕及白桃千層蛋糕等，全部以山梨縣白桃入饌，果肉香甜多汁。其中「日本產白桃頂級蛋糕」以整層白桃鋪面，配搭紅茶忌廉及海綿蛋糕；而白桃鮮忌廉蛋糕則加入草莓果肉增添層次。件裝蛋糕售價$34起，原個蛋糕$160起。

更紗製菓SARASEI推白桃祭 白桃提拉米蘇/生乳捲 更紗製菓 SARASEI 推出「盛夏白桃祭」，一口氣帶來5款白桃甜品，包括白桃牛乳雲呢拿慕絲蛋糕、白桃提拉米蘇蛋糕、日本白桃北海道生乳捲、白桃奶凍檸檬啫喱芭菲及日本白桃乳酪軟雪糕。 當中白桃牛乳雲呢拿慕絲蛋糕鋪滿白桃及士多啤梨，內層加入牛乳雲呢拿慕絲、白桃慕絲及白桃果肉，需提前兩日預訂；白桃提拉米蘇則將馬斯卡邦尼芝士配搭白桃果醬及鮮果，口感清爽。至於日本白桃北海道生乳捲亦加入白桃奶凍及北海道生乳忌廉，原條售$118，切件$22。