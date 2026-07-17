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出版：2026-Jul-17 18:00
更新：2026-Jul-17 18:00

白桃季限定蛋糕推薦｜多款日本白桃蛋糕 戚風蛋糕/生乳捲/千層蛋糕最平$22起

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白桃季限定蛋糕推薦｜多款日本白桃蛋糕 戚風蛋糕/生乳捲/千層蛋糕最平$22起

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每逢夏天都是白桃當造季節，各大蛋糕店都會趁機推出期間限定甜品。今年多個品牌不約而同以日本白桃作主角，由件裝蛋糕、千層蛋糕、生乳捲，到戚風蛋糕、芝士蛋糕及乳酪軟雪糕都有，白桃果肉配搭鮮忌廉、慕絲、芝士等不同元素，各有特色。以下整理各大品牌的白桃甜品系列，鍾意食白桃的人不要錯過。

Châteraisé日本白桃Fair　逾10款白桃蛋糕期間限定登場

日本蛋糕品牌 Châteraisé 即日起至7月31日舉行「日本白桃 Fair」，以山梨縣白桃推出多款期間限定甜品。系列由件裝蛋糕到原個蛋糕都有，包括白桃魔方、白桃千層卷蛋糕、白桃鮮忌廉蛋糕、白桃芝士撻、白桃梳乎厘芝士蛋糕及白桃千層蛋糕等，全部以山梨縣白桃入饌，果肉香甜多汁。其中「日本產白桃頂級蛋糕」以整層白桃鋪面，配搭紅茶忌廉及海綿蛋糕；而白桃鮮忌廉蛋糕則加入草莓果肉增添層次。件裝蛋糕售價$34起，原個蛋糕$160起。

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Chaterasie peach fair CHA315 山梨縣產白桃鮮忌廉蛋糕14cm (1) CHA317 山梨縣產白桃千層蛋糕17cm CHA318 日本產白桃頂級蛋糕15cm CHA319 山梨縣產白桃梳乎厘芝士蛋糕14cm CHA310 山梨縣產白桃芝士撻

更紗製菓SARASEI推白桃祭　白桃提拉米蘇/生乳捲

更紗製菓 SARASEI 推出「盛夏白桃祭」，一口氣帶來5款白桃甜品，包括白桃牛乳雲呢拿慕絲蛋糕、白桃提拉米蘇蛋糕、日本白桃北海道生乳捲、白桃奶凍檸檬啫喱芭菲及日本白桃乳酪軟雪糕。

當中白桃牛乳雲呢拿慕絲蛋糕鋪滿白桃及士多啤梨，內層加入牛乳雲呢拿慕絲、白桃慕絲及白桃果肉，需提前兩日預訂；白桃提拉米蘇則將馬斯卡邦尼芝士配搭白桃果醬及鮮果，口感清爽。至於日本白桃北海道生乳捲亦加入白桃奶凍及北海道生乳忌廉，原條售$118，切件$22。

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SRS 盛夏白桃祭 有雪糕 1080x1350 v1 白桃牛乳雲呢拿慕絲蛋糕 (4) 白桃提拉米蘇蛋糕 (2) 白桃奶凍檸檬啫喱芭菲 (3) 日本白桃北海道生乳捲 (3)

La Famille日本白桃戚風蛋糕　

La Famille 推出期間限定日本白桃戚風蛋糕，供應至7月26日。蛋糕以粉嫩白桃色作主題，面層鋪滿日本白桃及白桃果醬，再配上士多啤梨及白桃鮮忌廉；內層則是白桃戚風蛋糕，夾有白桃慕絲及白桃果肉，口感鬆軟又帶果香。蛋糕設有15cm、17cm及20cm三個尺寸，售價分別為$398、$548及$698。

LF 日本白桃 500x700 v1 (1) page 0001 La Famille 日本白桃戚風蛋糕 Japanese White Peach Chiffon Cake (2) (1) LF HK 切面網站產品圖 日本白桃 (1)

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