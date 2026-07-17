深圳好去處2026｜免費上船參觀！蛇口海上世界人氣復古遊輪 4大打卡位＋甲板睇日落

深圳蛇口海上世界人氣地標「明華輪」，現已開放公眾免費登船參觀，無需預約即可直接上遊輪打卡！這艘遊輪於1962年在法國建造，曾由法國前總統戴高樂親自主持下水儀式，經過千日的翻新工程後以嶄新面貌登場，船內設計除了保留經典郵輪元素外，更設多個打卡位，暑假去深圳玩又多個景點參觀！

即睇4大打卡位

「明華輪」停泊於蛇口海上，復古船艙加上開揚海景吸引不少遊客到場打卡，重點是無需門票即可免費上船參觀，立即為大家介紹船上4大必玩打卡位！

1. 復古船艙設計

「明華輪」最吸引大家的絕對是船上設計，保留經典郵輪元素，木質長廊、旋轉樓梯等影相打卡一流！



2.甲板打卡音樂噴泉

深圳蛇口海上世界音樂噴泉每晚設有多場免費表演（19:30、20:00、20:30），水柱隨音樂節奏躍動，配合燈光變化，非常精彩！而遊輪上的甲板和酒吧位置可觀看音樂噴泉，亦是船上人氣打卡位之一！



3.頂層甲板睇日落

頂層甲板可遠眺深圳灣及地標「女媧補天」雕像，黃昏時分這裡更化身日落觀景台，海景配上城市天際線，風景浪漫迷人。



4.沉浸式戲劇街區

《交易人生》是「明華輪」上最受歡迎的沉浸式肢體劇，觀眾可自由穿梭於多個場景，探索不同故事線。而在非演出時段，以歐陸風格打造的戲劇街區亦開放參觀，例如復古報刊亭、電話亭等裝置，細節滿分。