麻吉貓首度登陸香港 進駐上水中心及MCPOne 巨型打卡位/互動遊戲/限定禮品

台灣人氣療癒IP「麻吉貓（Maji Meow）」首次來港，即日起至8月16日進駐上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期，推出「夏日萌力補給站」。兩個商場分別以英倫風烘焙工房及便利店為主題，設有多個打卡位、互動遊戲及限時挑戰，完成指定任務更有機會獲得限定精品及商戶優惠，暑假想與麻吉貓打卡的粉絲不要錯過。
上水中心變身英倫烘焙工房 巨型焗爐＋麵包隧道任玩
SSC上水中心購物商場以「元氣烘焙工房」為主題，設有多個互動裝置。中央的巨型焗爐配合踏步裝置，只要站上「厚多士」踏步集氣，即可啟動屏幕播放動畫。另一邊則有巨型充氣麵包隧道及繩網遊樂區，加入麻吉熊、小咪及凹凹等角色元素，小朋友可以穿梭其中，大人亦可以坐在繩網休息打卡。
場內亦有麻吉貓最愛的多士區，除了大型多士造型座位外，草莓果醬裝置更可體驗Postcard印章，製作屬於自己的紀念卡。
MCPOne便利店主題登場 30秒踏步挑戰贏零食
另一邊的MCPOne新都城中心一期則化身「全日應援便利店」，設有多個互動打卡位，包括可寫下打氣說話的「萌力應援角」，以及打開雪櫃門便會播放麻吉貓冷笑話的「雪櫃冷笑話」裝置。
大家亦可到「喵喵收銀台」化身一日店長，或者挑戰「卡路里提款機」，於30秒內完成指定踏步任務，成功達標有機會換領零食獎賞。此外，活動期間於MCPOne消費或以H‧COINS會員身份參與抽卡，更有機會獲得場內餐飲商戶優惠。
消費可玩限定挑戰 換領麻吉貓精品
活動期間，於兩個商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加限定互動遊戲。SSC設有「麵包公仔極速夾遊戲」，MCPOne則推出「Meow Go!眼明手快應援任務」，完成挑戰有機會獲得文具及貓爪造型精品。
另外，憑指定消費亦可參加「喵爪一叮限時挑戰」，成功過關有機會換領限定麻吉貓甜蜜多士三文治爐，或多士造型匙扣連環保袋等禮品。
周末加推快閃表演
除了主題裝置外，商場指定日子亦會舉行環保敲擊Show及麻吉貓應援團快閃巡遊，由表演者及舞蹈員在商場內與大家互動，為暑假增添熱鬧氣氛。
麻吉貓應援快閃活動
Summer Beat 環保敲擊 Show
活動日期：7 月 26 日
活動時間與詳細地點：
下午 1 時 30 分 ── @ MCPOne（將軍澳新都城中心一期 - G/F 活動主裝飾旁）
下午 4 時 ── @ SSC（上水中心購物商場 SSC - L1 指定位置）
麻吉貓應援團快閃巡遊
活動日期：8 月 1 日
活動時間與詳細地點：
下午 1 時 30 分 ── @ SSC（上水中心購物商場 SSC - 商場指定位置）
下午 4 時 30 分 ── @ MCPOne（將軍澳新都城中心一期 - 商場指定位置）
【夏日萌力補給站】大型裝置：
日期：2026年7月11日至8月16日
地點：上水中心購物商場SSC 及 將軍澳新都城中心一期MCPOne