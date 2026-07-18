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生活
出版：2026-Jul-18 20:00
更新：2026-Jul-18 20:00

麻吉貓首度登陸香港 進駐上水中心及MCPOne 巨型打卡位/互動遊戲/限定禮品

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麻吉貓首度登陸香港 進駐上水中心及MCPOne 巨型打卡位/互動遊戲/限定禮品

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台灣人氣療癒IP「麻吉貓（Maji Meow）」首次來港，即日起至8月16日進駐上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期，推出「夏日萌力補給站」。兩個商場分別以英倫風烘焙工房及便利店為主題，設有多個打卡位、互動遊戲及限時挑戰，完成指定任務更有機會獲得限定精品及商戶優惠，暑假想與麻吉貓打卡的粉絲不要錯過。


上水中心變身英倫烘焙工房　巨型焗爐＋麵包隧道任玩

SSC上水中心購物商場以「元氣烘焙工房」為主題，設有多個互動裝置。中央的巨型焗爐配合踏步裝置，只要站上「厚多士」踏步集氣，即可啟動屏幕播放動畫。另一邊則有巨型充氣麵包隧道及繩網遊樂區，加入麻吉熊、小咪及凹凹等角色元素，小朋友可以穿梭其中，大人亦可以坐在繩網休息打卡。

場內亦有麻吉貓最愛的多士區，除了大型多士造型座位外，草莓果醬裝置更可體驗Postcard印章，製作屬於自己的紀念卡。

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Model SSC 元氣烘焙工房 (1) Model SSC 元氣烘焙工房 麻糬多士區 (1) SSC 元氣烘焙工房 麥香互動繩網區 Model SSC 元氣烘焙工房 麻吉貓黃金「厚]多士 (2) SSC 元氣烘焙工房 (2) SSC 元氣烘焙工房 新鮮出爐．麵包公仔極速夾遊戲 Model SSC 元氣烘焙工房 化身套色印章體驗站 (3)

MCPOne便利店主題登場　30秒踏步挑戰贏零食

另一邊的MCPOne新都城中心一期則化身「全日應援便利店」，設有多個互動打卡位，包括可寫下打氣說話的「萌力應援角」，以及打開雪櫃門便會播放麻吉貓冷笑話的「雪櫃冷笑話」裝置。

大家亦可到「喵喵收銀台」化身一日店長，或者挑戰「卡路里提款機」，於30秒內完成指定踏步任務，成功達標有機會換領零食獎賞。此外，活動期間於MCPOne消費或以H‧COINS會員身份參與抽卡，更有機會獲得場內餐飲商戶優惠。

MCPOne 全日應援便利店 喵喵收銀台 Model MCPOne 全日應援便利店 喵喵收銀台 (2) Model MCPOne 全日應援便利店 雪櫃冷笑話 Model MCPOne 全日應援便利店 So Lucky商戶優惠卡機 (3) Model MCPOne 全日應援便利店 卡路里提款機 (1) Model MCPOne 全日應援便利店 Meow Go! 眼明手快應援任務 (2)

消費可玩限定挑戰　換領麻吉貓精品

活動期間，於兩個商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加限定互動遊戲。SSC設有「麵包公仔極速夾遊戲」，MCPOne則推出「Meow Go!眼明手快應援任務」，完成挑戰有機會獲得文具及貓爪造型精品。

另外，憑指定消費亦可參加「喵爪一叮限時挑戰」，成功過關有機會換領限定麻吉貓甜蜜多士三文治爐，或多士造型匙扣連環保袋等禮品。

周末加推快閃表演

除了主題裝置外，商場指定日子亦會舉行環保敲擊Show及麻吉貓應援團快閃巡遊，由表演者及舞蹈員在商場內與大家互動，為暑假增添熱鬧氣氛。

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麻吉貓應援快閃活動

Summer Beat 環保敲擊 Show

活動日期：7 月 26 日

活動時間與詳細地點：

下午 1 時 30 分 ── @ MCPOne（將軍澳新都城中心一期 - G/F 活動主裝飾旁）

下午 4 時 ── @ SSC（上水中心購物商場 SSC - L1 指定位置）

麻吉貓應援團快閃巡遊

活動日期：8 月 1 日

活動時間與詳細地點：

下午 1 時 30 分 ── @ SSC（上水中心購物商場 SSC - 商場指定位置）

下午 4 時 30 分 ── @ MCPOne（將軍澳新都城中心一期 - 商場指定位置）

夏日超萌賞 Model 喵爪一叮限時挑戰 麻吉貓多士匙扣連環保袋 麻吉貓甜蜜多士三文治爐 螢幕擷取畫面 2026 07 17 164821 螢幕擷取畫面 2026 07 17 164828

【夏日萌力補給站】大型裝置：

日期：2026年7月11日至8月16日

地點：上水中心購物商場SSC 及 將軍澳新都城中心一期MCPOne

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