麻吉貓首度登陸香港 進駐上水中心及MCPOne 巨型打卡位/互動遊戲/限定禮品

台灣人氣療癒IP「麻吉貓（Maji Meow）」首次來港，即日起至8月16日進駐上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期，推出「夏日萌力補給站」。兩個商場分別以英倫風烘焙工房及便利店為主題，設有多個打卡位、互動遊戲及限時挑戰，完成指定任務更有機會獲得限定精品及商戶優惠，暑假想與麻吉貓打卡的粉絲不要錯過。

上水中心變身英倫烘焙工房 巨型焗爐＋麵包隧道任玩

SSC上水中心購物商場以「元氣烘焙工房」為主題，設有多個互動裝置。中央的巨型焗爐配合踏步裝置，只要站上「厚多士」踏步集氣，即可啟動屏幕播放動畫。另一邊則有巨型充氣麵包隧道及繩網遊樂區，加入麻吉熊、小咪及凹凹等角色元素，小朋友可以穿梭其中，大人亦可以坐在繩網休息打卡。

場內亦有麻吉貓最愛的多士區，除了大型多士造型座位外，草莓果醬裝置更可體驗Postcard印章，製作屬於自己的紀念卡。