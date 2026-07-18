動漫節2026｜ACGHK 7.24開鑼！懷舊玩具展/《鬼滅》聲優登場 率先睇重頭活動/展位/門票價錢

香港動漫迷年度盛事「第27屆香港動漫電玩節(ACGHK 2026)」將於7月24日至28日隆重回歸香港會議展覽中心！今年活動大升級，展場由原來的Hall 1及3擴展至Hall 5，總面積共38,417平方米，預計可容納3.8萬人。今屆大會更匯聚超過200個參展商以及近700位參展個人，更增設兩大展區，帶來無數限定新品與舞台活動，絕對不容錯過。今年亦有全新門票安排，即睇詳情了解！

全新專區首度登場 今年動漫節特別新增兩大特色專區，為玩具迷與漫畫迷帶來全新體驗。著名動畫及玩具收藏家盧子英策劃的「發掘島(Dig Dig Island)」，集結來自世界各地的潮流與懷舊玩具、罕見人型Figure及珍貴漫畫手稿。展區特別邀得著名導演彭順精選展出上世紀50至80年代的鐵皮太空玩具等珍藏；傳奇組合「鐵人兄弟」亦會舉行「鐵人25周年專題展」，展出絕版玩具。另一個亮點專區由溫紹倫策劃的「ComixPop」，將有近40位本地漫畫大師及新力軍進駐Hall 3，被形容為「本地漫畫界武林大會」。現場不僅展出漫畫家的珍貴原稿，更首賣全新書籍、畫作、原創周邊及盲盒。更可以在「你想點就點」環節中，以「現場專享價」邀請心儀的動漫大師即席揮毫。

hololive、《鬼滅之刃》日本聲優登陸現場 大會今年在Hall3的「創天綜合同人祭」舞台外，特別新增大會舞台，連同展覽廳1大舞台及名家舞台，合共設有四個舞台。屆時將舉行「虛擬/聲優偶像見面會」、「潮巨匠藝術玩具展」及「動漫Cosplay大賽2026」等精彩節目。 多位日本重量級嘉賓亦將到場，超人氣虛擬偶像組合 hololive VTuber「ししわた」（Shishiwata）成員角卷綿芽、獅白牡丹將首次空降主舞台；人氣聲優兼歌手上坂堇，以及聲演《鬼滅之刃》時透無一郎的一線聲優河西健吾等，亦會親臨現場與一眾粉絲舉行見面會。

大會活動一覽

購物攻略｜即睇多個重頭展區 Sanrio B03 今年特別以古埃及為主題，現場除了設有高約2米的Hello Kitty古埃及造型打卡裝置外，My Melody、Kuromi、Cinnamoroll等角色亦會換上埃及服飾亮相，並率先開賣香港限定的古埃及造型系列及全新長腿百變造型系列周邊。 羚邦集團 E01 集結《排球少年!!》三大青春主題、hololive production茶會主題獨家造型精品、《咒術迴戰》死滅迴游名場面周邊、限量福袋，並同步宣傳Ani-One 10周年及《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》。 Cheap Century X NIKO-NIKO E02 本地生活品牌 NIKO-NIKO 與 Cheap Century 亦聯手打造近800呎的「錢途有限公司」主題空間，推出近50款幽默爆笑的打工仔職場護身限量好物。

門票詳情 今年大會現場完全不設本地售票處，所有本地常規門票均須透過「01空間」售票平台或大會官方APP網上預購。現場售票處僅供海外及內地旅客購買「旅客全票」。 門票種類 票價 可進場館 入場時間及通道 備註 ACGHK全票 $50 Hall 1、3、5 10am入場 長者或傷健人士12:00起進場，長者需出示樂悠咭，每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同。 小童全票 $25 Hall 1、3、5 12pm 1B通道入場 適用於3至11歲（2歲或以下免費），須由 18歲或以上持票人士陪同（最多陪同 2位） 動漫節快線門票 $150 Hall 1、3、5 10:30am 直接1B通道入場 每人限購4張(送變色鋁杯，數量有限、送完即止) 旅客全票 $80 Hall 1、3、5 12pm 1B通道入場 需護照證明 小童旅客全票 $25 Hall 1、3、5 12pm 1B通道入場 需護照證明 Hall 3全票 $30 Hall 1、3、5 11am 3C通道入場 每日限量 5,000張 CosParadise攝影師入場證 $220 Hall 1、3、5 11am 5FG通道入場 每日限量 600張



每人限實名購買指定日期入場證1張(每日 1張，最多 5張)



可多次出入 Hall 3 及 5



17:00後可直達上層 Hall 1 一次 Cosplayer登記證 $50 Hall 1、3、5 11am 5FG通道入場 每日限量 4,500張



每人限實名購買指定日期入場證1張(每日 1張，最多 5張)



可多次出入 Hall 3 及 5



17:00後可直達上層 Hall 1 一次

人流管制與進場須知 實名制抽頭籌：即日起至7月15日23:59截止於官方 APP 開放實名登記，每日抽出 300 個免通宵排隊名額，決定頭300位入場次序。 單向分流動線：今年繼續採取穩妥的單向分流方案。觀眾必須由Hall 1進入，再前往Hall 3，最後到Hall 5離場。每個展館只可進入一次，動線單向不可折返或回流。 特快/特殊通道：親子、長者及傷健人士請直接前往1B通道(每日中午12時開放)。持票小童最多可由2位持票成人陪同特快核驗進場。 第27屆香港動漫電玩節ACGHK 2026