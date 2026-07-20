Ian陳卓賢演唱會睇騷前搵食攻略 啟德體育園美食「餓虎藏龍」 全新主餐牌必食燒味四寶Pizza

啟德近年成為娛樂盛事新核心，樂迷期待的Ian陳卓賢的個人演唱會《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》即將在啟德體育園開鑼！各位「Hellosss」買好飛準備入場瘋狂歡呼之餘，出發前當然要做好「搵食攻略」。位於啟德體育園 JOYPOLIS SPORTS 4樓的全新餐廳酒吧「餓虎藏龍」，坐擁極佳的主場館景觀，最近更換上全新創意多國菜餐牌，將港人熟悉的味蕾記憶玩出新花樣，絕對是睇騷前後的最佳補給站！

啟德體育園美食｜睇騷前熱身！港式西式玩味碰撞 翻開新餐牌，餐廳將大家從小吃到大的「香港地道風味」融入精緻西廚手藝中。前菜「酥炸吉列蝦雞尾酒」將經典的美式開胃菜華麗轉身，剛出鍋的吉列蝦外皮金黃酥脆，咬下時卡嚓作響，沾上特製的煙燻蛋黃醬，濃郁的煙燻香氣在口腔瞬間爆發。另一款「封門柳柚子薯仔沙律」則顛覆傳統，選用肉質細嫩的封門柳，伴以混入清香柚子汁的薯仔沙律，頂層再戳破一隻日本蘭王蛋，金黃蛋汁流淌而下，畫面極具療癒感。

啟德體育園美食｜啖啖膠質厚肉！主食控必試意式花膠鮑魚 主菜環節「青花椒柚子牛肋肉」經長時間低溫慢煮，牛肉軟腍得可以用叉子輕易撕開，入口肉香醇厚，最驚喜是加入了青花椒的微麻與柚子的清甜，巧妙平衡了肉類的膩感，配上吸滿牛骨髓精華的細滑薯蓉，層次豐富。另一道「辣味花膠鮑魚雞皮意大利飯」亦不容錯過。大廚將中式燉煮花膠和鮮鮑魚的濃郁膠質，慢慢煨進每粒意大利飯之中，頂層鋪上炸得香脆的雞皮，一軟糯一酥脆，帶來衝擊性的口感。最吸睛的打卡主角「港式燒味四寶薄餅」。手工薄餅鋪滿地道叉燒、燒肉及燒鴨，最後撒上鹹蛋黃碎。中式燒味的油脂香與意式脆餅底完美結合，創意滿分。

啟德體育園美食｜冰室情懷調酒 玩味甜品完美作結 「港式西多風味麵包布甸」將茶餐廳西多士解構，熱騰騰的布甸伴以冰涼的雲呢拿雪糕，冷熱交織；「72%黑朱古力開心果醬拿破崙」則以酥脆千層皮夾著濃郁開心果香。特調飲品區更像是一間「摩登冰室」，調酒師以香港文化為靈感，將陳年花雕、菊花茶甚至涼茶注入現代雞尾酒。無論是帶煙燻風味的「龍精虎猛」，還是向經典致敬的「紅豆冰」特調，可以一邊微醺，一邊回味香港人的專屬集體回憶。

餓虎藏龍 Hungry Tiger Hidden Dragon 地點：香港九龍啟德體育園 JOYPOLIS SPORTS 運動健康中心 4 樓 預訂電話及網站：+852 6361 4967 ｜https://book.bistrochat.com/hthd 營業時間：週一至週日 12:00-22:00｜最後點餐時間 21:30