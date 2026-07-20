新店關注組｜太古城泰菜巨店Kru Thai香滑泰皇咖喱+酸辣火山牛骨(有片)

近期多間泰菜店開業，走街頭風小店模式居多。像這間前身舖位是中菜館的大舖泰國餐廳Kru Thai，空間大到劃分成4間VIP房，其中一間可容納10位客人，搞泰菜慶生聚會難得擁有私隱。 文:Vera Gee攝:吳康琦

泰籍總廚超過 30 年經驗 餐廳靈感源自拉瑪五世皇時期（Ayutthaya）輝煌年代。餐廳裝潢運用大地色調與木材質料，糅合泰國傳統建築線條與現代簡約風格，將古老皇室傳統與現代烹調工藝融合為感官盛宴。泰籍行政總廚 Rungrot Wongsawat有 32 年深耕泰菜的經驗，運用泰國原產地的頂級香料調配各種醬汁，讓酸、辣、鹹、甜、香五味分層次釋放，而非單一的味道刺激。他居港多年，能操一口廣東話：「我們選用新鮮的活肉蟹、大頭蝦、龍蝦以及A5和牛高級食材入饌。酸辣汁一定要用泰國新鮮青檸，香啲㗎！煮咖喱一定要落泰國椰奶同椰漿，更加香滑！」

泰皇咖喱滑溜更添蛋香 餐廳的咖喱除了黃咖喱、紅咖喱、青咖喱，又有泰皇咖喱，即點即煮。泰皇咖喱由黃咖喱膽加入黃薑粉、多種泰國香料藥材包括泰國考索混合調煮，最後加入新鮮湖北蛋漿煮成，添上多一重蛋香，配炸衣薄薄的大隻連蟹膏軟殼蟹更為甘香。青咖喱以金不換和檸檬葉磨碎煮成，散發香草風味，配羊扒或青口俱合襯。濃稠的紅咖喱配牛肋肉，牛肉先以香茅南薑湯慢煮，辟除了牛羶，肉質鬆化。各式咖喱香料味道香噴噴，晚市用陶瓷鍋盛載，底下以小火保溫，防止冷卻瓊漿。

新鮮牛骨配 10 種香料酸辣汁 這裡的菜式分量大大份，適合大夥兒分享。尤其大堆頭的酸辣火山牛骨，有別於一般泰菜館的火山排骨，改用每日限量運來的新鮮牛骨，先以牛骨湯、香茅、南薑、檸檬葉炆2至3小時，再淋上用蒜蓉、指天椒、青檸汁等10種泰國香料調校的酸辣汁。餐廳提供即棄手套給客人手拆牛骨肉享用，酸香蒜香突出開胃，迎合本地大眾口味減低了辣度。如大家嗜辣，下單時可要求加辣。

打卡甜品椰皇火焰焦糖布丁 甜品推介泰式椰皇火焰焦糖布丁，用湖北蛋混合泰國椰奶製成法式燉蛋，最後席前淋上冧酒點火。布丁重蛋香及焦糖香，豐厚順滑，吸收了椰皇的清香。