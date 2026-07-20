添好運x鏞記推出全新「雪山鏞樓燒鵝包」 每日新鮮手工製作/重新演繹香港味道 即睇記者實試

世紀聯乘重磅登場！兩大代表著香港味道與飲食文化的本地餐飲品牌——「添好運」與「鏞記」，即日起首度聯乘推出全新話題之作。今次聯乘結合雙方招牌菜式，將鏞記超過80年的燒鵝工藝，融入添好運人氣招牌酥皮包中，打造限時供應的「添好運 x 鏞記 雪山鏞樓燒鵝包」，更以平民價$68/3件就食到，即睇詳情！

港式代表強強聯手 經典燒味遇上米芝蓮點心

作為「平民米芝蓮」代表的添好運，自2009年創立以來，憑藉其外皮金黃酥鬆、肉嫩多汁的「招牌酥皮焗叉燒包」成為全城知名的點心，更連續17年獲得米芝蓮肯定。而創立於1942年的鏞記，逾80年來一直是「頂級燒鵝」的代名詞，堅持以傳統炭爐「活火」燒製廣東黑鬃鵝，配以秘製滷汁與遠年新會陳皮，打造皮香肉嫩的極致風味。

今次兩大品牌將各自經典菜式合二為一，全新「雪山鏞樓燒鵝包」將鏞記燒鵝起肉後拌入共同研發的秘製醬汁，再加入於添好運經典酥皮中烘烤，輕咬一口，帶來鹹甜交織、豐富層次的完美口感。