添好運x鏞記推出全新「雪山鏞樓燒鵝包」 每日新鮮手工製作/重新演繹香港味道 即睇記者實試

世紀聯乘重磅登場！兩大代表著香港味道與飲食文化的本地餐飲品牌——「添好運」與「鏞記」，即日起首度聯乘推出全新話題之作。今次聯乘結合雙方招牌菜式，將鏞記超過80年的燒鵝工藝，融入添好運人氣招牌酥皮包中，打造限時供應的「添好運 x 鏞記 雪山鏞樓燒鵝包」，更以平民價$68/3件就食到，即睇詳情！
港式代表強強聯手 經典燒味遇上米芝蓮點心
作為「平民米芝蓮」代表的添好運，自2009年創立以來，憑藉其外皮金黃酥鬆、肉嫩多汁的「招牌酥皮焗叉燒包」成為全城知名的點心，更連續17年獲得米芝蓮肯定。而創立於1942年的鏞記，逾80年來一直是「頂級燒鵝」的代名詞，堅持以傳統炭爐「活火」燒製廣東黑鬃鵝，配以秘製滷汁與遠年新會陳皮，打造皮香肉嫩的極致風味。
今次兩大品牌將各自經典菜式合二為一，全新「雪山鏞樓燒鵝包」將鏞記燒鵝起肉後拌入共同研發的秘製醬汁，再加入於添好運經典酥皮中烘烤，輕咬一口，帶來鹹甜交織、豐富層次的完美口感。
記者現場實測
剛出爐的燒鵝包熱騰騰，記者現場實試，輕咬一口是酥皮充滿牛油香氣，外皮金黃酥脆，口感鬆軟細膩。內餡加入了鏞記經典燒鵝與黃豆，配以主廚秘製香濃醬料，燒鵝肉質嫩滑，一口咬下非常多汁，鹹香濃郁的鵝香與甜美酥皮，帶來豐富層次感，令人驚艷。
即日起限時發售 迷你版限定同步推出
「添好運 x 鏞記 雪山鏞樓燒鵝包」即日起於全港添好運各分店隆重登場，並限定供應至 9 月底，售價為$68/3件，相當抵食。每個燒鵝包均為每日新鮮手工製作，勢必成為今年最熱門的港式美食。
此外，為慶祝雙方首度合作，迷你版「雪山鏞樓燒鵝包」亦同步於鏞記旗下品牌「鏞鏞‧藝嚐館」(K11 MUSEA 店)獨家亮相。顧客凡於該店消費滿$ 500即可獲贈迷你版燒鵝包 2件，滿$ 1,000即贈 4件，如此類推。