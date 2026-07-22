夏日護膚新品推介2026｜14款必試新品 打造透亮玻璃肌

盛夏高溫加上冷氣環境夾擊，肌膚容易出現出油、缺水、泛紅及毛孔粗大等問題，因此夏日護膚的重點不只是控油，更要兼顧保濕及修護。隨着各大品牌紛紛推出針對夏季需要的護膚新品，從清爽保濕精華、防曬產品到舒緩修護面膜，都以輕盈質地及高效配方作招徠，讓肌膚即使面對炎熱天氣，亦能保持水潤透亮。今次編輯精選了多款夏日護膚新品，幫大家在盛夏天氣下保持穩定健康，煥發自然亮采。

夏日護膚新品推介 Guerlain | 全新晚間貼膚塑顏霜

夏日護膚新品推介 Guerlain | 全新晚間系列 全新晚間貼膚塑顏霜: 緊實肌膚，重拾緻密肌膚，重塑輪廓，一夜之間顯著緊緻肌膚，久而久之呈現V面。 全新深夜養膚霜 (熬夜霜): 撫平皺紋、緊緻肌膚、明亮膚色、睡眠不足肌膚的修護秘密。這款高效配方結合了具有修復功效的烏埃尚島黑蜂蜂蜜、專利面部緊膚（Face-Taping）科技和三種強效肌膚急救活性成分：保濕兼豐盈肌膚的透明質酸、賦活肌膚的咖啡因和明亮肌膚的維他命C 衍生物。

夏日護膚新品推介 1. 雪花秀 | 潤燥再生精華噴霧 全新潤燥再生精華噴霧隨行修護，將經典潤燥精華轉化為隨身修護。一噴即時補水降溫、舒緩及平衡水油，更具備修復肌膚屏障的功效。不論日常保濕或妝後定妝，隨時隨地為肌膚注入人參能量，時刻煥活肌膚新生力。

夏日護膚新品推介2. FANCL | 活顏基底精華

夏日護膚新品推介 2. FANCL | 活顏基底精華 超級維C「APPS」速效滲透到角質層至肌底，激活膠原蛋白合成，深度修護抗老，擊退暗沉、毛孔粗大、粗糙、鬆弛等問題，全面提升膚質，猶如「冰封」年輕！

夏日護膚新品推介3. THREE Cosmetics | 升級平衡淨透系列

夏日護膚新品推介 3. THREE Cosmetics | 升級平衡淨透系列 THREE 推出升級「平衡淨透系列」，從根源淨化各種肌膚壓力因子，例如在空氣中的微粒污染、老廢角質，以及紊亂生活節奏等影響回復肌膚清透平衡。 新升級卸妝油: 採用全新研發的「天然生物清潔配方」，新注入帶有辛香層次的精油，劃時代提升潔淨效能。 平衡淨透萃潤潔面乳: 乳霜級潔面乳，揉搓出如絲絨般細緻的「天然微吸附泡沫」 - 高彈力泡泡，以零摩擦方式深入毛孔，吸走氧化皮脂與老化角質，同時注入植物精華。

平衡淨透萃本潔面啫喱: 蘊含磨砂顆粒、火山黏土及瓊脂凝膠，深層潔淨黑頭、角質及油脂，令肌膚更清爽細緻透亮。 平衡淨透眼唇卸妝液 : 迷迭香精油結合香氛蒸餾水的雙層配方，搖勻後迅速溶解防水彩妝，零摩擦卸除眼唇妝容，同時保持肌膚潤澤清爽。

夏日護膚新品推介 4. THE WHOO | 新升級天氣丹系列

夏日護膚新品推介 4. THE WHOO | 新升級天氣丹系列 新配方凝聚品牌20多年的科研積澱，以對抗「 5大肌膚老化困擾」為核心，改善 12 項衰老跡象，從源頭重塑肌膚由內而外的光采結構，讓肌膚即使在夏日蟬鳴之中，依然綻放清透澄澈的明亮光韻，締造晶瑩無瑕的玻璃肌。 光耀煥活緊透滋養液: 蘊含300億個微細光采油粒子的滋養型爽膚水，能提升肌膚光采、強化屏障，撫平粗糙肌理，締造透亮玻璃肌。 光耀煥活緊透滋養乳: 柔滑乳液質地形成保濕保護膜，長效鎖水並提升養分吸收，令肌膚持久水潤。

光耀煥活緊透滋養霜: 豐潤細密的面霜蘊含高濃度神經醯胺，有效修護受損肌膚屏障，減少水分流失，同時提升肌膚防禦力及緊緻度。

夏日護膚新品推介5. Clé de Peau Beauté | 全新高效修復緊緻面霜

夏日護膚新品推介 5. Clé de Peau Beauté | 全新高效修復緊緻面霜 Restorative Cream Supreme 高效修復緊緻面霜是一款奢華抗老晚霜，以 Future Sculpt 立體塑型技術為核心，深入修護肌膚，改善歲月痕跡，同時提升肌膚緊緻度與韌性，綻放年輕光采。

夏日護膚新品推介6. Bobbi Brown | 全新升級維他命營養底霜

夏日護膚新品推介 6. Bobbi Brown | 全新升級維他命營養底霜 蘊含 5X 濃縮超級維他命複合物及透明質酸，提升保濕修護力，改善底妝不貼服問題，打造水潤透亮、持久貼服妝效。

夏日護膚新品推介7. SUQQU | 晶采沐時立體按摩霜

夏日護膚新品推介 7. SUQQU | 晶采沐時立體按摩霜 全新晶采沐時立體按摩霜，讓用家每日沐浴時只需 1分鐘，即可於面上局部位置輕鬆進行顔筋按摩，將專業級美肌體驗自然融入日常。

夏日護膚新品推介8. L’Occitane | 蠟菊青春活肌防曬乳 SPF50 PA++++

夏日護膚新品推介 8. L’Occitane | 蠟菊青春活肌防曬乳 SPF50 PA++++ 全新推出的蠟菊青春活肌防曬乳 SPF50 PA++++，真正將防曬升級至護膚級別，提供三重防護：SPF 50 / PA++++、抗氧化及藍光防護，同時隱形輕透，呈現隱形服貼輕透的效果，蘊含蠟菊超效抗氧精萃及透明質酸，即時保濕能為肌膚補水保濕，讓肌膚保持柔滑、飽滿且舒適，真正融入日常護膚步驟，而不僅僅是防曬產品。

夏日護膚新品推介9. Cetaphil | 日間抗氧防護肌底液

夏日護膚新品推介 9. Cetaphil | 日間抗氧防護肌底液 專為敏感肌研發，蘊含 GALLIC-AOX Power、三重透明質酸及Niacinamide，提供抗氧化、保濕及修護功效，強化肌膚屏障，同時改善毛孔與細紋，令肌膚回復水潤透亮。清爽質地不黏膩，妝前使用亦貼服不搓泥。

夏日護膚新品推介10. PAUL & JOE | 全新法式藥草活膚系列

夏日護膚新品推介 10. PAUL & JOE | 全新法式藥草活膚系列 以法式藥草店為靈感，系列針對低炎症老化問題，透過水活精華液、全效修復精華乳及雙效煥膚精華油，為肌膚提供個人化修護，重現健康透亮光采。 水活精華液 (紫色): 水活精華液專為乾燥、疲倦及初老肌膚而設，質地輕盈易吸收，能迅速為肌膚補水打底，提升後續護膚品吸收效果，令妝容更貼服透亮。 雙效煥膚精華油 (藍色): 蘊含11種高效護膚成分的雙效煥膚精華油，以創新水油雙層配方同步煥膚與滋養，提升緊緻度及光澤感，同時舒緩肌膚壓力，改善細紋及鬆弛，重現年輕亮采。

全效修復精華乳 (白色): 經醯胺提升肌膚的自然保濕功能，支持天然屏障，使膚色豐滿柔軟。創新的磷脂乳化技術確 保產品快速滲透，改善緊繃和乾燥感，讓肌膚重現健康光澤。

夏日護膚新品推介11. Farmacy | Bright On 亮膚去⻆質果酸泡沫

夏日護膚新品推介 11. Farmacy | Bright On 亮膚去⻆質果酸泡沫 蘊含杏仁酸及發酵檸檬果皮的微去角質泡沫，溫和帶走老廢角質，改善暗沉及膚色不均，令肌膚瞬間回復透亮柔嫩。

夏日護膚新品推介12. AP BEAUTY | A.O. 三重防護輕感提亮防曬精華SPF50+ / PA++++

夏日護膚新品推介 12. AP BEAUTY | A.O. 三重防護輕感提亮防曬精華 SPF50+ / PA++++ 推出全新 A.O. 三重防護輕感提亮防曬精華 SPF50+ / PA++++。空氣感配方以突破傳統防曬霜的創新科技，結合超過75%護膚成分與專利抗氧化成分A.OXINOL，加上專利粉色提亮因子Tone-Reflector™，能完美貼合任何膚色，讓光線均勻反射並柔和擴散，為肌膚提供全方位防護同時從不同角度更顯年輕、更具光澤感。

夏日護膚新品推介 13. Dior | Dior玫瑰花蜜護膚系列

夏日護膚新品推介 13. Dior | Dior 玫瑰花蜜護膚系列 Dior玫瑰花蜜護膚系列以玫瑰花成分賦活肌膚，潔膚產品溫和淨化舒緩，而活養再生緊緻面膜則深層修護，令肌膚回復飽滿透亮光澤。 玫瑰花蜜卸妝乳霜：具備非凡的轉化配方，觸膚即化作卸妝油，遇水立即轉化成絲滑的乳液。玫瑰花蜜淨肌泡沫：豐盈舒適的乳霜質感，揉搓間轉化為清爽空氣感泡沫。

玫瑰花蜜柔膚潔面皂：淡粉紅色的潔面皂能釋出細緻泡沫，如絲綢面紗般包裹臉龐。

玫瑰花蜜去角質面膜：極致誘人的微晶糖霜質感隨按摩化為溫潤修護，賦予肌膚無與倫比的舒緩與寵溺。

夏日護膚新品推介14. OLEHENRIKSEN | 蜜桃嫩光潔膚乳

夏日護膚新品推介 14. OLEHENRIKSEN | 蜜桃嫩光潔膚乳 蘊含2%煙酰胺及桃子果汁精華，有助提亮膚色、均勻膚質及細緻毛孔。豐盈珠光泡沫溫和潔淨肌膚，同時提供保濕及抗氧化呵護，讓肌膚即時煥發透亮光采，持續保持健康狀態。