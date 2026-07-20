全港首個生煎包「爆湯大賽」8月登場　冠軍可贏智能手機 獎品總值過萬

平時食生煎包最驚爆汁弄髒衣服，但今次反而要比拼「爆得夠遠」！堅信號生煎皇將於8月15日在元朗YOHO分店舉辦「極限爆湯」大賽，參賽者要鬥生煎包湯汁噴射距離及準度，冠軍可獲智能手機17（$6,899），獎品總值逾萬元。即日起接受報名，即睇以下詳情。

比拼爆湯距離 十強再鬥準繩度

今次比賽分為初賽及決賽兩個階段。初賽以「爆湯距離」決勝，參賽者需要咬開生煎包，鬥湯汁噴射得最遠，現場亦會選出一位表現最有娛樂性的參賽者，頒發「趣怪現場獎」。

成功晉身十強後，決賽難度會再升級，除了要控制湯汁噴射距離，更要將湯汁射向指定箭靶紅心，比拼力度及準確度，爭奪冠軍。

冠軍贏智能手機17 獎品總值逾萬元

大會準備了總值逾萬元獎品，包括：