全港首個生煎包「爆湯大賽」8月登場　冠軍可贏智能手機 獎品總值過萬

平時食生煎包最驚爆汁弄髒衣服，但今次反而要比拼「爆得夠遠」！堅信號生煎皇將於8月15日在元朗YOHO分店舉辦「極限爆湯」大賽，參賽者要鬥生煎包湯汁噴射距離及準度，冠軍可獲智能手機17（$6,899），獎品總值逾萬元。即日起接受報名，即睇以下詳情。
比拼爆湯距離 十強再鬥準繩度
今次比賽分為初賽及決賽兩個階段。初賽以「爆湯距離」決勝，參賽者需要咬開生煎包，鬥湯汁噴射得最遠，現場亦會選出一位表現最有娛樂性的參賽者，頒發「趣怪現場獎」。
成功晉身十強後，決賽難度會再升級，除了要控制湯汁噴射距離，更要將湯汁射向指定箭靶紅心，比拼力度及準確度，爭奪冠軍。
冠軍贏智能手機17 獎品總值逾萬元
大會準備了總值逾萬元獎品，包括：
冠軍（1名）：智能手機17（$6,899）
亞軍（1名）：膠囊咖啡機（$1,088）
季軍（1名）：多功能電熱鍋（$998）
趣怪現場獎（1名）：旅行電烘乾衣架（$598）
決賽入圍獎（7名）：堅信號現金券（$300）
初賽參與獎（10名）：堅信號現金券（$50）
消費3次即可報名 8月12日截止
活動將於8月15日（星期六）下午3時至5時，在堅信號生煎皇元朗YOHO分店舉行，名額20人，先到先得。
有意參賽人士須於8月12日或之前，在推廣期內到全線堅信號生煎皇消費3次或以上，集齊3張消費單據後，掃描店內官方海報上的二維碼，或透過指定網上表格完成報名，即有機會參加今次「極限爆湯」大賽。