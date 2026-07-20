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出版：2026-Jul-20 17:19
更新：2026-Jul-20 17:19

拉筋熊聯乘恒基4大商場 50隻懷舊造型打卡位 兼抽999.9足金金幣

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Joe2888

拉筋熊聯乘恒基4大商場 50隻懷舊造型打卡位 兼抽999.9足金金幣

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今個暑假，本地人氣IP「拉筋熊」首次進駐恒基兆業地產旗下四大商場，荃灣千色匯、沙田中心、沙田廣場及元朗千色匯由即日起至8月31日舉辦《「熊」抱時光之旅》，以昔日香港街景作主題，重現港式酒樓、士多、冰室及懷舊戲院等經典場景。適逢恒基地產成立50周年，商場更特別設計50隻懷舊造型拉筋熊，遍布不同角落讓大家打卡，同場還有期間限定美食、見面會、閃卡及大抽獎。


四大商場變身懷舊香港　50隻拉筋熊現身 

四個商場各有不同主題，荃灣千色匯打造港式酒樓及涼茶舖，除了有點心車、復古霓虹燈及馬賽克磚牆，還有穿上大廚服的巨型拉筋熊，以及首次換上旗袍造型的「為食狗」。

沙田中心及沙田廣場則重現舊式士多，設有經典綠色鐵閘及懷舊零食元素，還有肚臍餅造型拉筋熊。元朗千色匯則化身復古冰室，加入花紋地磚、卡位、戲院等港式元素，學生哥造型拉筋熊一邊歎絲襪奶茶、一邊配蛋撻，充滿昔日香港味道。

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【荃灣千色匯】重塑昔日港式情懷「拉筋酒樓」 3 【荃灣千色匯】傳統涼茶舖 2 【沙田中心‧沙田廣場】矚目登場「拉筋熊士多」 「肚臍餅」造型與懷舊零食全集合 6 【沙田中心‧沙田廣場】矚目登場「拉筋熊士多」 「肚臍餅」造型與懷舊零食全集合 3 【沙田中心‧沙田廣場】矚目登場「拉筋熊士多」 「肚臍餅」造型與懷舊零食全集合 4 【元朗千色匯】玩轉「拉筋熊復古冰室」 化身學生哥「嘆奶茶蛋撻」 3 【元朗千色匯】玩轉「拉筋熊復古冰室」 化身學生哥「嘆奶茶蛋撻」 1 【元朗千色匯】香港戲院售票處 2

限定美食、見面會及閃卡

活動期間，商場聯同約10間商戶推出拉筋熊主題美食及限定優惠，拉筋熊更會於指定日子化身「一日店長」驚喜現身。

另外，拉筋熊亦會於7月18日、8月1日及8月15日舉行見面會，於商場不同樓層與大家互動及派發小禮物。大家只要追蹤或讚好商場指定社交平台，就可以到禮賓部免費換領代幣，抽取「熊」抱童年限定閃卡，全套共10款，更有機會抽中隱藏版閃卡，解鎖指定商戶禮遇。


參與特選商戶 沙田中心．沙田廣場 Drool Froyo 所有杯裝乳酪雪糕 參與特選商戶 沙田中心．沙田廣場 這裡 那裡 梳乎厘 蛋餅 鹽酥雞 夜市香腸 參與特選商戶 元朗千色匯 媽咪雞蛋仔 2 參與特選商戶 荃灣千色匯 皇冠呂宋芒專門店 雪糕楊枝金撈 參與特選商戶 荃灣千色匯 稻香茶居 清蒸鮮活珍珠躉 脆皮咕嚕肉 避風塘海生蝦 芒果布甸 參與特選商戶 元朗千色匯 百份百餐廳 西多 咖喱牛坑腩 海南雞飯 參與特選商戶 元朗千色匯 百份百餐廳 1 參與特選商戶 元朗千色匯 百份百餐廳 4 參與特選商戶 元朗千色匯 龍糖坊 一碗大滿足 原個西瓜仙草西米露 「熊」抱童年限定閃卡 1 「熊」抱童年限定閃卡，隨時有機會抽中極具收藏價值的「限量隱藏版閃卡」，憑卡更可即時解鎖獨家商戶星級禮遇 野生捕獲「拉筋熊」化身一日店長

消費換限定精品　再抽足金金幣及雙人機票

H COINS會員於活動期間在四大商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，可換領拉筋熊限定精品；會員亦可於H COINS手機應用程式免費換領商戶電子優惠券。

另外，恒基地產同步推出「恒基50有禮．大抽獎」，由即日起至9月6日，會員於指定商場及商戶以電子貨幣單一消費滿（$300），登記合資格消費後即可參加抽獎。獎品超過100份，包括50周年999.9足金金幣、雙人來回機票等，完成兩輪抽獎更有機會贏得終極大獎「The Henderson 999.9足金大廈擺件」。

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「拉筋熊」限定主題精品換領 4 「拉筋熊」限定主題精品換領 2 「拉筋熊」限定主題精品換領 1 恒基50有禮 • 大抽獎

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