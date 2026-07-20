拉筋熊聯乘恒基4大商場 50隻懷舊造型打卡位 兼抽999.9足金金幣

今個暑假，本地人氣IP「拉筋熊」首次進駐恒基兆業地產旗下四大商場，荃灣千色匯、沙田中心、沙田廣場及元朗千色匯由即日起至8月31日舉辦《「熊」抱時光之旅》，以昔日香港街景作主題，重現港式酒樓、士多、冰室及懷舊戲院等經典場景。適逢恒基地產成立50周年，商場更特別設計50隻懷舊造型拉筋熊，遍布不同角落讓大家打卡，同場還有期間限定美食、見面會、閃卡及大抽獎。
四大商場變身懷舊香港 50隻拉筋熊現身
四個商場各有不同主題，荃灣千色匯打造港式酒樓及涼茶舖，除了有點心車、復古霓虹燈及馬賽克磚牆，還有穿上大廚服的巨型拉筋熊，以及首次換上旗袍造型的「為食狗」。
沙田中心及沙田廣場則重現舊式士多，設有經典綠色鐵閘及懷舊零食元素，還有肚臍餅造型拉筋熊。元朗千色匯則化身復古冰室，加入花紋地磚、卡位、戲院等港式元素，學生哥造型拉筋熊一邊歎絲襪奶茶、一邊配蛋撻，充滿昔日香港味道。
限定美食、見面會及閃卡
活動期間，商場聯同約10間商戶推出拉筋熊主題美食及限定優惠，拉筋熊更會於指定日子化身「一日店長」驚喜現身。
另外，拉筋熊亦會於7月18日、8月1日及8月15日舉行見面會，於商場不同樓層與大家互動及派發小禮物。大家只要追蹤或讚好商場指定社交平台，就可以到禮賓部免費換領代幣，抽取「熊」抱童年限定閃卡，全套共10款，更有機會抽中隱藏版閃卡，解鎖指定商戶禮遇。
消費換限定精品 再抽足金金幣及雙人機票
H COINS會員於活動期間在四大商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，可換領拉筋熊限定精品；會員亦可於H COINS手機應用程式免費換領商戶電子優惠券。
另外，恒基地產同步推出「恒基50有禮．大抽獎」，由即日起至9月6日，會員於指定商場及商戶以電子貨幣單一消費滿（$300），登記合資格消費後即可參加抽獎。獎品超過100份，包括50周年999.9足金金幣、雙人來回機票等，完成兩輪抽獎更有機會贏得終極大獎「The Henderson 999.9足金大廈擺件」。