拉筋熊聯乘恒基4大商場 50隻懷舊造型打卡位 兼抽999.9足金金幣

今個暑假，本地人氣IP「拉筋熊」首次進駐恒基兆業地產旗下四大商場，荃灣千色匯、沙田中心、沙田廣場及元朗千色匯由即日起至8月31日舉辦《「熊」抱時光之旅》，以昔日香港街景作主題，重現港式酒樓、士多、冰室及懷舊戲院等經典場景。適逢恒基地產成立50周年，商場更特別設計50隻懷舊造型拉筋熊，遍布不同角落讓大家打卡，同場還有期間限定美食、見面會、閃卡及大抽獎。

四大商場變身懷舊香港 50隻拉筋熊現身

四個商場各有不同主題，荃灣千色匯打造港式酒樓及涼茶舖，除了有點心車、復古霓虹燈及馬賽克磚牆，還有穿上大廚服的巨型拉筋熊，以及首次換上旗袍造型的「為食狗」。

沙田中心及沙田廣場則重現舊式士多，設有經典綠色鐵閘及懷舊零食元素，還有肚臍餅造型拉筋熊。元朗千色匯則化身復古冰室，加入花紋地磚、卡位、戲院等港式元素，學生哥造型拉筋熊一邊歎絲襪奶茶、一邊配蛋撻，充滿昔日香港味道。