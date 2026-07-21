親子夏日好去處｜apm × Sticky Monster Lab運動競技場 一文睇清4大景點＋限定貼紙換領攻略

踏入暑假旺季，apm再度夥拍韓國人氣設計師IP「Sticky Monster Lab（黏黏怪物研究所）」，推出《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》主題活動。由7月25日至8月30日期間，一眾人氣怪物角色將換上繽紛運動造型，現身商場中庭打造大型「運動競技場」，與市民一起投入活力十足的夏日運動派對。 場內除了設有近5米高的Cheering Tower打氣燈塔外，亦加入全新體感互動遊戲「GOGO run GO」、奪冠榮譽頒獎台，以及多個結合競步、籃球、HYROX及保齡球元素的打卡場景，為運動迷、潮玩愛好者及打卡族帶來全新體驗。

體感競步遊戲登場 4 大景點

景點 1 ：【極速競步挑戰站】「 GOGO run GO 」極速領航員帶領開跑 全新體感互動遊戲「GOGO run GO」透過動態感應技術，讓參加者在1分鐘內按照指示快速擺動身體，挑戰完成150米虛擬賽道。遊戲結合速度、耐力及反應力元素，讓玩家感受競步運動的刺激與樂趣。而在終點位置，三位怪物跑手組成的「The Runners」團隊亦已準備就緒，以全速奔跑姿態迎接挑戰者衝線，營造熱血十足的田徑賽氣氛。

景點 2 ：【奪冠榮譽頒獎台】與怪物隊員共享奪冠時刻 完成挑戰後，參加者可到「奪冠榮譽頒獎台」，感受站上領獎台的喜悅。一對怪物隊員早已率先就位，迎接每位「冠軍」登場。訪客可親身站上冠軍台，與兩位隊員合照留念，模擬奧運選手奪獎一刻，拍下專屬夏日冠軍照。

景點3：【Cheering Tower 運動應援基地】 5米高Cheering Tower成全場焦點怪物運動員齊齊應援 投入 HYROX 與籃球熱潮

景點 3 ：【 Cheering Tower 運動應援基地】 5 米高 Cheering Tower 成全場焦點怪物運動員齊齊應援 投入 HYROX 與籃球熱潮 整個運動競技場最矚目的地標，莫過於近5米高的Cheering Tower打氣燈塔。一眾Sticky Monster Lab怪物隊員換上運動裝束，環繞燈塔不同位置為挑戰者打氣。坐鎮燈塔頂端的Yellowmon高舉雙手迎接訪客，以活力十足的姿態投入運動盛會，成為場內最具代表性的打卡焦點之一。 HYROX 熱潮融入力量挑戰場景 近年大受歡迎的HYROX運動元素亦融入其中。兩位藍色怪物隊員化身力量型健將，一位手持20公斤啞鈴熱身，另一位則挑戰100公斤巨型槓鈴，向耐力與毅力兼備的HYROX運動員致敬。

花式籃球主題區考驗反應力 燈塔另一側則打造街頭感十足的籃球專區。頭戴紅色運動帽的黃色怪物隊員單腳躍起，表演花式轉球技巧。現場更設有特色籃球牆及互動燈光裝置，讓參加者挑戰拍球反應遊戲，感受街頭籃球文化的活力與節奏感。

景點 4 ：【怪物保齡球大道】美式保齡球大道打造復古打卡位 來到「怪物保齡球大道」，彷彿走進一間充滿懷舊氛圍的美式保齡球館。現場設有高達1.8米的巨型保齡球瓶，配合色彩繽紛的球道設計，成為另一個熱門拍照熱點。今次Redmon換上經典雙色運動襪，以保齡球裁判身份坐鎮球道，神情認真地見證每位參加者的表現。除此之外，牠亦會以另一身運動造型現身Cheering Tower頂端，手持球拍亮相，為整個活動增添更多驚喜細節。 打卡分享送限定黏黏怪物貼紙 喜愛Sticky Monster Lab的粉絲萬勿錯過。即日起至8月30日，顧客於apm中庭《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》主題裝置打卡，並於Instagram、Threads或小紅書分享帖文，同時追蹤apm官方Instagram或小紅書帳號，即可免費換領限量版Sticky Monster Lab黏黏貼紙乙張。貼紙設計延續品牌一貫玩味風格，讓粉絲將心愛怪物角色帶回家珍藏。

apm × Sticky Monster Lab 「 Summer Playfest 」夏日主題展 Part II 日期: 即日起至2026年8月30日

時間: 上午11時至晚上11時

地址: apm 大堂層 (九龍觀塘觀塘道 418 號)