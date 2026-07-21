SK-II x CRYBABY限量神仙水禮盒7月27日開售　送聯乘瓶蓋配飾

護膚品牌SK-II首度與POP MART旗下人氣角色CRYBABY合作，推出SK-II x CRYBABY限量版神仙水聯名禮盒。今次聯乘以「#FREETOBARE」為核心概念，鼓勵新世代坦率表達情感，亦以更自在的態度面對真實肌膚。
以CRYBABY詮釋真實情感
近年POP MART憑藉具情感共鳴的角色設計，成為潮玩文化中備受關注的品牌。其中CRYBABY以標誌性的淚眼造型和真誠直接的情緒表達，深受年輕收藏者喜愛。品牌認為CRYBABY能引起文化共鳴，正因其鼓勵大家真誠面對情感，讓人明白展現脆弱同樣可以很美, 藉此透過今次合作，鼓勵年輕一代擁抱愛、釋放情緒，並自信展現素顏肌膚。
限量神仙水禮盒即送聯乘瓶蓋配飾
今次聯名以SK-II經典產品神仙水為主角，換上CRYBABY限定設計，為熟悉的護膚單品注入潮流收藏元素。無論是送給重視護膚的朋友、伴侶，還是作為獎勵自己的小禮物，這款限量禮盒都帶有一份鼓勵真誠面對自己的心意。
SK-II x CRYBABY神仙水聯名禮盒將於7月27日起於SK-II各大門市及專櫃發售。顧客購買神仙水230mL，即可獲贈SK-II x CRYBABY神仙水瓶蓋配飾一個。
SK-II x CRYBABY 神仙水聯名禮盒HK$1,700
購買SK-II神仙水 230ml（1瓶）即送:
CRYBABY 神仙水瓶蓋配飾(1個)
SKINPOWER煥顏能量精華霜 15g (1份)
淨肌護膚潔面乳 20g (2份)
朗豪坊期間限定店設打卡位
配合聯名企劃，SK-II將於7月27日至8月9日在朗豪坊LANGHAM BEAUTY期間限定店設置CRYBABY特色打卡牆，並推出一系列會員專屬禮遇，讓粉絲可近距離感受今次跨界合作的玩味設計。
全新會員只需完成登記，並參與Magic Scan智能肌膚測試及專業諮詢，即可於期間限定的CRYBABY扭蛋機換取驚喜禮品，包括神仙水10mL及全新護膚精華液。現有會員則可於CRYBABY打卡牆拍照，將照片上載至Instagram，標記@langhambeauty並加上#skiihk，即可前往朗豪坊SK-II專櫃換領全新護膚精華液0.6mL兩份。禮品數量有限，先到先得，送完即止。