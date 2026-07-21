SK-II x CRYBABY限量神仙水禮盒7月27日開售　送聯乘瓶蓋配飾

護膚品牌SK-II首度與POP MART旗下人氣角色CRYBABY合作，推出SK-II x CRYBABY限量版神仙水聯名禮盒。今次聯乘以「#FREETOBARE」為核心概念，鼓勵新世代坦率表達情感，亦以更自在的態度面對真實肌膚。

近年POP MART憑藉具情感共鳴的角色設計，成為潮玩文化中備受關注的品牌。其中CRYBABY以標誌性的淚眼造型和真誠直接的情緒表達，深受年輕收藏者喜愛。品牌認為CRYBABY能引起文化共鳴，正因其鼓勵大家真誠面對情感，讓人明白展現脆弱同樣可以很美, 藉此透過今次合作，鼓勵年輕一代擁抱愛、釋放情緒，並自信展現素顏肌膚。

限量神仙水禮盒即送聯乘瓶蓋配飾

今次聯名以SK-II經典產品神仙水為主角，換上CRYBABY限定設計，為熟悉的護膚單品注入潮流收藏元素。無論是送給重視護膚的朋友、伴侶，還是作為獎勵自己的小禮物，這款限量禮盒都帶有一份鼓勵真誠面對自己的心意。

SK-II x CRYBABY神仙水聯名禮盒將於7月27日起於SK-II各大門市及專櫃發售。顧客購買神仙水230mL，即可獲贈SK-II x CRYBABY神仙水瓶蓋配飾一個。

SK-II x CRYBABY 神仙水聯名禮盒 HK$1,700

購買SK-II神仙水 230ml（1瓶）即送: