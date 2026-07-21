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出版：2026-Jul-21 13:00
更新：2026-Jul-21 13:00

維他港鐵站免費派5萬包冷泡茶 7月21日起一連25日快閃全港 即睇詳細派發時間及地點

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Joe39421

維他港鐵站免費派5萬包冷泡茶 7月21日起一連25日快閃全港 即睇詳細派發時間及地點

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炎炎夏日又有免費派發活動！維他由7月21日起快閃全港港鐵站，免費送出冷泡無糖茶，途經銅鑼灣、中環、旺角、尖沙咀、沙田、將軍澳、觀塘等地都有機會領取，d大家返工放工經過不妨留意一下，即睇以下詳細派發時間及地點。

一連25日快閃港鐵站免費派茶

維他推出「Keep Going免費試飲站」，由7月21日至8月14日一連25日，於全港25個港鐵站外舉行免費試飲活動，每日下午12時至6時派發維他冷泡無糖茶，合共送出50,000包，數量有限，派完即止。

維他冷泡茶免費派發時間表

7月

  • 7月21日：銅鑼灣站 E出口附近

  • 7月22日：上環站 E3出口附近

  • 7月23日：中環站 A出口附近

  • 7月24日：九龍塘站 F出口附近

  • 7月25日：尖沙咀站 A1出口附近

  • 7月26日：沙田站 B出口附近

  • 7月27日：大圍站 A出口附近

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  • 7月28日：鰂魚涌站 A出口附近

  • 7月29日：灣仔站 A3出口附近

  • 7月30日：牛頭角站 A出口附近

  • 7月31日：將軍澳站 A2出口附近

    • 8月

    • 8月1日：葵芳站 D出口附近

    • 8月2日：旺角站 E1出口附近

    • 8月3日：紅磡站 C2出口附近

    • 8月4日：天后站 A1出口附近

    • 8月5日：黃竹坑站 A1出口附近

    • 8月6日：金鐘站 A出口附近

    • 8月7日：石門站 B出口附近

    • 8月8日：寶琳站 C出口附近

    • 8月9日：旺角東站 D出口附近

    • 8月10日：黃埔站 A出口附近

    • 8月11日：炮台山站 A出口附近

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  • 8月12日：火炭站 D出口附近

  • 8月13日：觀塘站 D3出口附近

  • 8月14日：荔枝角站 B1出口附近


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