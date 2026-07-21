維他港鐵站免費派5萬包冷泡茶 7月21日起一連25日快閃全港 即睇詳細派發時間及地點

炎炎夏日又有免費派發活動！維他由7月21日起快閃全港港鐵站，免費送出冷泡無糖茶，途經銅鑼灣、中環、旺角、尖沙咀、沙田、將軍澳、觀塘等地都有機會領取，d大家返工放工經過不妨留意一下，即睇以下詳細派發時間及地點。

一連25日快閃港鐵站免費派茶 維他推出「Keep Going免費試飲站」，由7月21日至8月14日一連25日，於全港25個港鐵站外舉行免費試飲活動，每日下午12時至6時派發維他冷泡無糖茶，合共送出50,000包，數量有限，派完即止。 維他冷泡茶免費派發時間表 7月 7月21日：銅鑼灣站 E出口附近

7月22日：上環站 E3出口附近

7月23日：中環站 A出口附近

7月24日：九龍塘站 F出口附近

7月25日：尖沙咀站 A1出口附近

7月26日：沙田站 B出口附近

7月27日：大圍站 A出口附近

7月28日：鰂魚涌站 A出口附近 7月29日：灣仔站 A3出口附近 7月30日：牛頭角站 A出口附近 7月31日：將軍澳站 A2出口附近

8月 8月1日：葵芳站 D出口附近

8月2日：旺角站 E1出口附近

8月3日：紅磡站 C2出口附近

8月4日：天后站 A1出口附近

8月5日：黃竹坑站 A1出口附近

8月6日：金鐘站 A出口附近

8月7日：石門站 B出口附近

8月8日：寶琳站 C出口附近

8月9日：旺角東站 D出口附近

8月10日：黃埔站 A出口附近

8月11日：炮台山站 A出口附近

8月12日：火炭站 D出口附近 8月13日：觀塘站 D3出口附近 8月14日：荔枝角站 B1出口附近





