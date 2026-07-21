CHIIKAWA ARTIVERSE 特展加推優惠票 7月23日Klook限量開賣

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，將於2026年8月1日至9月6日在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行。展覽首輪預售於6月11日開賣後反應熱烈，三款優惠價「預售門票及套裝」翌日已全數售罄。為回應粉絲需求，主辦單位宣布將於7月23日下午3時起，在獨家售票平台Klook限量加推優惠價門票及套裝，讓未能於首輪成功購票的粉絲再有機會入場參觀。主辦單位表示，今次重新釋出的少量名額，是團隊清點早前部分未能完成付款的預售訂單後整理出的剩餘配額，將以先到先得形式發售，售完即止。

三款優惠票種限量回歸 今次加推的票種涵蓋一般門票、特典套裝，以及每場次僅設16個座席的迴旋木馬座席券及特典套裝。其中，一般門票售價港幣180元，入場時可隨機獲贈一枚「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章，掃描後可欣賞角色化成AR藝術影像。特典套裝售價港幣420元，另有售價港幣550元的限量迴旋木馬座席券及特典套裝，兩款套裝均包括鉛筆造型互動小道具、角色斜揹袋（非賣紀念品，款式隨機發放），以及一套8枚AR磁石章連調色盤底座。選購迴旋木馬座席券及特典套裝的參加者，除可乘坐迴旋木馬一次，亦可額外獲贈《CHIIKAWA迴旋木馬》紀念卡（⾮賣紀念品，共8款，款式隨機發放），並可使用紀念品商店專屬隊伍購物。

7 月 23 日下午 3 時 Klook 獨家發售 優惠價門票及套裝將於7月23日（星期四）下午3時起，在Klook平台獨家發售。由於每個時段入場名額有限，門票將按先到先得原則分配，售完即止。主辦單位亦表示，除8月1日至9日外，展期內有機會按現場情況，於8月10日起在Klook開放少量正價門票。 優惠價一般門票價格及詳情 : 4-11歲 港幣$150 12歲或以上 港幣$180 3歲或以下 免費入場 *每名進場的小童（11歲或 以下）必須由一名年滿18歲 持票成人陪同 **每名持票成人僅限攜帶一名3歲或以下的免票小童進場

包含: 1. 一張一般門票 2. 進入「CHIIKAWA迴旋木馬 裝置指定觀賞區域」一次 3. 一枚「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR 磁石章（非 賣紀念品，共八款，款式 隨機發放） 4. 一次紀念品商店購物體驗 優惠價特典套裝價格及詳情 : 港幣$420 包含1. 一張一般門票 2. 進入「CHIIKAWA迴旋木馬 裝置指定觀賞區域」一次 3. 一套八款「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章套裝－連調色盤底座（非賣紀 念品） 4. 一枚「鉛筆造型互動小道 具」及角色斜揹袋（⾮賣 紀念品，款式隨機發放） 5. 一次紀念品商店購物體驗 優惠價迴旋木馬座席券及特典套裝價格及詳情 :



港幣$550 （包括一張價值港幣$130的迴 旋木馬座席券） 包含1. 一張一般門票 2. 乘座CHIIKAWA巨型迴旋木 ⾺裝置一次* 3. 一套八款「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR 磁石章套裝 －連調色盤底座（非賣紀念 品） 4. 一枚「鉛筆造型互動小道 具」及一個角色斜揹袋（⾮ 賣紀念品，款式隨機發放） 5. 一張《CHIIKAWA迴旋木 馬》紀念卡（⾮賣紀念品， 款式隨機發放） 6. 一次紀念品商店購物體驗 + 紀念品商店專屬隊伍 售票網站：Klook >> 按此<< CHIIKAWA ARTIVERSE 特展詳情 展期：2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點：尖沙咀K11 MUSEA及海濱 室內展區：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle，設展覽空間及紀念品商店。 戶外展區：K11 MUSEA地下Promenade，展出CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置。 預留補場安排應對天氣影響 展覽同時設有天氣應變安排。主辦單位預留9月4日至6日所有場次，作為室內及室外展區同時暫停開放時的補償安排。如因天氣關係未能於戶外乘坐迴旋木馬，持票人可於指定日子補回體驗；若最終未能安排補回，則可於展期結束後申請迴旋木馬座席券退款，詳情以票務條款及細則為準。