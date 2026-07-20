香港製造︱8件婚紗膽粗開店 SilentSiren匠人精神英法參展 令香港製造獲國際肯定(有片)

8件婚紗膽粗開店 SilentSiren匠人精神英法參展 令香港製造獲國際肯定

香港這座講求效率凡事快、靚、正的城市裡，有人堅持用最慢手工，去圓一個最浪漫的夢。走進位於上環SilentSiren.with Bridals的工作室，總會傳來裁縫師剪裁布料的聲音。品牌創辦人兼婚紗設計師Cat Chau(周君妍)，正將一幅幅法國布料，細心地一針一線縫製到裙襬上。SilentSiren不是一間隨處可見的連鎖婚紗租借店，這裡誕生的每一件作品，都有著100%香港製造的優質保證。文：Jeff Szeto 圖：周令知 協力：Rachel Kee Cat的家人本身都是從事時裝行業，包括祖父母、爸爸媽媽與舅父輩，成長環境深受美藝薰陶，「我媽媽很貪靚、爸爸也很貪靚，自小家裡已經隨處可見是時裝雜誌。」小時候考完試，同學帶各式各樣玩具回去學校玩耍，她只帶畫簿和筆，勾勒自己想像的新娘婚紗。「有一年生日，媽媽送了一件她親手設計及製作的花女裙給我，因為這條精緻裙子，讓我喜歡上婚紗這件事。」

當同齡的8歲朋友玩煮飯仔角色扮演時，Cat已經將夢想投射到現實，自己當起店長，模擬經營婚紗租借服務。「我會在畫滿婚紗設計圖的畫簿上，煞有介事寫上租借價錢與服務細節，再邀請朋友來光顧。」從那時候開始，她的夢想就是開一間屬於自己的婚紗店。

把電影感帶進婚紗 長大後，順理成章修讀服裝設計的Cat，畢業後更到英國進修兩年。這段歐洲求學經歷，令她愛上六、七十年代自由奔放的波希米亞美學，並對五十年代舊電影如《亂世佳人》、《珠光寶氣》情有獨鍾，尤其當中女主角的穿著。畢業回港，她到本地知名時裝集團累積實戰經驗，然而心中那個「婚紗夢」沒有熄滅，「因為不想把自己困在商業設計的節奏，當時公餘又喜歡把手作飾物帶到市集售賣，慢慢細想自己真正想做的，還是婚紗。」

2014年春季，她正式創立個人婚紗品牌SilentSiren。最初的出品走五十年代路線，例如受到Dior的New Look影響，收腰、散裙細節，把女性優雅姿態襯托得剛剛好。但她很快明白，婚紗不必只有端莊，「個人覺得婚紗應有自由的感覺，就逐步把波希米亞的自由感放進去，風格比較偏向時裝多一些。」之後Cat的出品層次更加豐富、元素更加大膽，「我會用上大對比色彩與圖案布料，令作品更像時裝，而不只是婚禮用的制服。」 香港製造的匠人精神 在英國求學期間，經常行古著服飾雜貨店(vintage store)，Cat看見寫著Made in Hong Kong的衣服，所以她成立個人品牌，希望出品百分百香港製造，「最初開業時，只有8件婚紗，就掛在店裡開店。」SilentSiren除了Cat外，還有兩位裁縫師，把她的設計草圖，變成一襲襲華美高雅婚紗晚裝，「很多人覺得手工婚紗是西方人的專利，其實香港本土裁縫師的手藝，絕對是世界級。」問到香港做衫成本昂貴，為何不選擇國內生產減低成本，「香港的師傅我比較易溝通，若他們覺得手工不夠好，會拆掉重做。還有他們常說『你們年輕人經常談夢想，我們年代十多歲就入行，做這行快五、六十年，夢想就是車衫搵食到老。』」就是因為師傅終身專注的匠人精神，令她更堅定地保持這分手藝。兩代人，一個用夢想設計，一個用一生專注，成就最純粹的香港製造。

英法參展獲得肯定 成立12年的SilentSiren，曾以香港品牌身份受邀到英國牛津婚紗時裝設計展參展，又於法國巴黎婚紗展行天橋，看著自己的設計，以香港製造名義踏上國際舞台，Cat自言每次都心情緊張，「因為怕觀眾沒有反應。」她指亞洲人的讚賞比較內斂，西方人士則比較直接，「在後台他們喜歡你的作品，會直接問你設計概念，獲得這些讚賞，令我思考原來我的婚紗，在外面世界都有人覺得漂亮。」作品獲得認同，令她相信自己，「最記得一位法國模特兒，她2017年第一次穿我的衣服行天橋，2024年再次參展時，依然認得我的品牌，表示很想再穿我的設計，當刻很受鼓舞。」

選擇穿得最自在的婚紗 Cat認為婚紗應該是一生人只穿一次，作為婚紗店老闆，她最想對所有新娘說，「婚紗也好，衣服也好，穿得最舒服、最喜歡那套，就是你自己的。不需要在意別人怎樣看，只要著上去覺得舒適、自在，就是最適合的婚紗。」談到SilentSiren下個12年，她稱正計劃再度赴巴黎行騷，又說：「曾想過自己到了60、70歲是否仍會繼續做設計，如果可以自己，會想一直做下去，因為這刻對設計還有火。」