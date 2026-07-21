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出版：2026-Jul-21 14:00
更新：2026-Jul-21 20:30

CHIIKAWA 夢幻主題輕鐵暑假登場！ 打卡必影幻彩夜光車身/限定紀念品登場附輕鐵旅遊證詳情 (有片)

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CHIIKAWA 夢幻主題輕鐵暑假登場！ 打卡必影幻彩夜光車身/限定紀念品登場附輕鐵旅遊證詳情 (有片)

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CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵暑假正式登場！7月25日起，滿滿Chiikawa元素的夢幻列車正式啟航，車身除了有8位角色的身影外，更有特別的夜光星星！記得入手「輕鐵旅遊證」主題套裝，可愛度滿分。更有一系列主題輕鐵限定紀念品率先曝光，即睇詳情！

人氣日本IP《CHIIKAWA》再次席捲全港！港鐵公司宣佈與創意品牌 AllRightsReserved再度合作，配合「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，於今個暑假正式推出「下一站：CHIIKAWA ARTIVERSE」重磅活動。超搶眼夢幻主題輕鐵將於7月25日正式啟航，為廣大粉絲帶來與眾不同的藝術宇宙旅程！

夢幻主題輕鐵周末限定行駛

去年港鐵推出的CHIIKAWA主題輕鐵引發熱烈迴響，今年「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題輕鐵全面升級。車廂內首度引入吉伊卡哇、小八及兔兔造型扶手，讓乘客能隨時「捉緊」心愛角色；輕鐵車身亦融入夜光星星圖案，配合幻彩場景，帶領乘客走進《CHIIKAWA》藝術宇宙。

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主題輕鐵將於7月25日至8月30日期間，逢周末行駛，每日共設四個班次，由輕鐵兆康站出發，分別前往屯門站或元朗站。市民及粉絲只需於活動期間的周末前往輕鐵兆康站，以$88購買「輕鐵旅遊證」套裝，即可在當日乘搭一次主題輕鐵，並於同日無限次乘搭其他輕鐵路綫。

「輕鐵旅遊證」限量發售且極具收藏價值，內含限定的CHIIKAWA ARTIVERSE紀念封套、隨機款式的小物袋，以及$50的 MTR e-Store 門市優惠券，絕對值得收藏！

CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵 (1) 「輕鐵旅遊證」套裝 (1) CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵 (3) CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵列車扶手 (1) CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵 (2) CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵列車扶手 (2) CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵 (1) a

金鐘及落馬洲站設主題打卡位

除了主題輕鐵外，CHIIKAWA 的藝術足跡亦延伸至金鐘站及落馬洲站！兩站分別率先換上全新的 CHIIKAWA ARTIVERSE 主題裝飾，於即日起至8月31日期間，設計融入港鐵經典的車站馬賽克元素，乘搭東鐵綫的乘客可以輕鬆前往打卡，與吉伊卡哇、小八及兔兔合照留念。

落馬洲站主題裝飾 金鐘站主題裝飾

主題紀念品即將登場

同時，港鐵亦預告將於7月下旬至8月推出更多精彩活動，包括角色將以獨特方式現身車站，以及推出主題輕鐵限定紀念品，值得期待！

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MTR Mobile會員有機會贏走展覽門票

MTR Mobile會員由即日起至7月30日期間，使用已連結帳戶的八達通乘搭$10或以上的指定本地車程(機場快綫除外)滿十次，完成印花卡即可獲得一百MTR 分並自動參加抽獎。活動共設300個名額，幸運得主將有機會贏得價值$200的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展成人一般門票乙張，粉絲們切勿錯過。

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