CHIIKAWA 夢幻主題輕鐵暑假登場！ 打卡必影幻彩夜光車身/限定紀念品登場附輕鐵旅遊證詳情 (有片)

CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵暑假正式登場！7月25日起，滿滿Chiikawa元素的夢幻列車正式啟航，車身除了有8位角色的身影外，更有特別的夜光星星！記得入手「輕鐵旅遊證」主題套裝，可愛度滿分。更有一系列主題輕鐵限定紀念品率先曝光，即睇詳情！

去年港鐵推出的CHIIKAWA主題輕鐵引發熱烈迴響，今年「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題輕鐵全面升級。車廂內首度引入吉伊卡哇、小八及兔兔造型扶手，讓乘客能隨時「捉緊」心愛角色；輕鐵車身亦融入夜光星星圖案，配合幻彩場景，帶領乘客走進《CHIIKAWA》藝術宇宙。

人氣日本IP《CHIIKAWA》再次席捲全港！港鐵公司宣佈與創意品牌 AllRightsReserved再度合作，配合「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，於今個暑假正式推出「下一站：CHIIKAWA ARTIVERSE」重磅活動。超搶眼夢幻主題輕鐵將於7月25日正式啟航，為廣大粉絲帶來與眾不同的藝術宇宙旅程！

主題輕鐵將於7月25日至8月30日期間，逢周末行駛，每日共設四個班次，由輕鐵兆康站出發，分別前往屯門站或元朗站。市民及粉絲只需於活動期間的周末前往輕鐵兆康站，以$88購買「輕鐵旅遊證」套裝，即可在當日乘搭一次主題輕鐵，並於同日無限次乘搭其他輕鐵路綫。

「輕鐵旅遊證」限量發售且極具收藏價值，內含限定的CHIIKAWA ARTIVERSE紀念封套、隨機款式的小物袋，以及$50的 MTR e-Store 門市優惠券，絕對值得收藏！