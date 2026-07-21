熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-21 15:00
更新：2026-Jul-21 15:00

神召第一幼稚園70周年校慶 傳火炬延續學校精神

分享：
Joe18
adblk4

旺角老牌幼稚園神召第一幼稚園踏入創校70周年。學校上月舉辦70周年慶典暨畢業典禮，不同年代畢業生共聚一堂，重溫昔日校園時光。校長黃悅琪劇透，學校將會推出西班牙語課程及蒙特梭利家長工作坊，並且計劃開設N班，黃校長期望學生能成為校訓中「信靠基督、愛神愛人、誠意正心、勤學真理」所指的人。

20260702LamCY858

旺角老牌幼稚園神召第一幼稚園踏入70周年校慶。（林俊源攝）

跨世代校友聚首一堂話當年  

幼稚園於1956年由神召會禮拜堂創辦，今年迎來創校70周年。學校上月6日舉辦70周年慶典暨畢業典禮，當日匯聚不同年代的校友和現屆師生，眾人把握機會暢聚話舊，場面溫馨動人。慶典尾聲的「火炬傳遞禮」更將氣氛推上高潮，在1992年畢業的校友李先生將象徵學校精神的「火炬」交至愛女、同時是今屆畢業生的李芊盈手中，代表學校精神從前人延續至下一代，向未來邁進。

WhatsApp Image 2026 07 11 at 12.17.30 (1) 不同年代的校友相聚 IMG 7061 WhatsApp Image 2026 07 11 at 12.17.30 WhatsApp Image 2026 07 21 at 13.45.13 (1) WhatsApp Image 2026 07 21 at 13.45.13 (3) WhatsApp Image 2026 07 21 at 13.45.13 (2)

曾遇灰心經歷

在學校服務27載的黃校長分享，她在基督教家庭中成長，畢業後被牧師推薦至神召第一幼稚園成為助教，從紅褲子出身逐步成為校長。從教多年，她坦言曾有灰心和沮喪時刻，但收到學生和家長的認同後，她認為是神鼓勵自己堅持，所以選擇繼續春風化雨。

20260702LamCY810

黃悅琪校長從紅褲子出身，逐步成為校長。（林俊源攝）

重新裝修蒙特梭利課室 推家長工作坊

踏入70周年，學校亦作出多項新改變。黃校長透露，校內的蒙特梭利課室將於暑假期間進行裝修，為家長和學生帶來嶄新的學習環境，「幼稚園已經推行蒙特梭利教學法超過10年，單是學校推展並不足夠，家長的協助對小朋友的學習同樣重要，所以我們會在蒙特梭利課室舉辦家長工作坊，幫助家長認識和在家進行蒙特梭利教學法。」

20260702LamCY837 20260702LamCY814 20260702LamCY833 20260702LamCY840

推西班牙語課程

與此同時，學校將於常規三文兩語課程中，額外加入西班牙語課程，培養學生的國際視野。黃校長認為，以廣東話、英語和普通話溝通已成學生的日常習慣，希望讓孩子感受世界不同國家的文化，所以上年學校引入法語課程，今年加入西班牙語課程。「我們不是要教一些很深奧的外語，只是簡單的生活常用語，例如你好及多謝，讓他們感受多元文化」，黃校長表示。學校正在聘請西班牙語老師，計劃將於開學後推行，屆時學生每周可上1堂西班牙語課。

adblk5

因材施教綻放SEN光芒

幼稚園默默耕耘多年，早已桃李芬芳。不少校友如今已為人父母，更選擇將下一代送回母校接受教育。在校慶彌撒擔任火炬手的李先生表示，大女兒芊盈患有自閉症，對地鐵特別感興趣，老師為了提高她的學習興趣，特別從這方面入手，「老師在自由時間與芊盈看書，又會推薦她上台表演背誦地鐵站站名，芊盈性格由內歛寡言變得外向開朗。」李先生及太太感謝學校讓小朋友擁有快樂童年。

20260702LamCY806

李先生及太太感謝學校讓小朋友擁有快樂童年。（林俊源攝）

對收生有擔憂 主動接觸社區宣傳學校

出生率下降導致收生困難是不少幼稚園正在面對的困境。黃校長坦言，學校亦有同樣難題，「首先幼稚園附近沒有大型屋村，加上校舍外表與教堂無異，其他人未必知道這裡有一間幼稚園。」她續指，學校未來會舉辦更多祝福活動，主動接觸社區，同時在學校外牆掛上橫額，向外界宣傳學校。 

ADVERTISEMENT

【👇送香港貓迷博覽會入場券👇】

ad
神召第一幼稚園
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務