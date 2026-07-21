神召第一幼稚園70周年校慶 傳火炬延續學校精神

旺角老牌幼稚園神召第一幼稚園踏入創校70周年。學校上月舉辦70周年慶典暨畢業典禮，不同年代畢業生共聚一堂，重溫昔日校園時光。校長黃悅琪劇透，學校將會推出西班牙語課程及蒙特梭利家長工作坊，並且計劃開設N班，黃校長期望學生能成為校訓中「信靠基督、愛神愛人、誠意正心、勤學真理」所指的人。

跨世代校友聚首一堂話當年 幼稚園於1956年由神召會禮拜堂創辦，今年迎來創校70周年。學校上月6日舉辦70周年慶典暨畢業典禮，當日匯聚不同年代的校友和現屆師生，眾人把握機會暢聚話舊，場面溫馨動人。慶典尾聲的「火炬傳遞禮」更將氣氛推上高潮，在1992年畢業的校友李先生將象徵學校精神的「火炬」交至愛女、同時是今屆畢業生的李芊盈手中，代表學校精神從前人延續至下一代，向未來邁進。

曾遇灰心經歷 在學校服務27載的黃校長分享，她在基督教家庭中成長，畢業後被牧師推薦至神召第一幼稚園成為助教，從紅褲子出身逐步成為校長。從教多年，她坦言曾有灰心和沮喪時刻，但收到學生和家長的認同後，她認為是神鼓勵自己堅持，所以選擇繼續春風化雨。

重新裝修蒙特梭利課室 推家長工作坊 踏入70周年，學校亦作出多項新改變。黃校長透露，校內的蒙特梭利課室將於暑假期間進行裝修，為家長和學生帶來嶄新的學習環境，「幼稚園已經推行蒙特梭利教學法超過10年，單是學校推展並不足夠，家長的協助對小朋友的學習同樣重要，所以我們會在蒙特梭利課室舉辦家長工作坊，幫助家長認識和在家進行蒙特梭利教學法。」

推西班牙語課程 與此同時，學校將於常規三文兩語課程中，額外加入西班牙語課程，培養學生的國際視野。黃校長認為，以廣東話、英語和普通話溝通已成學生的日常習慣，希望讓孩子感受世界不同國家的文化，所以上年學校引入法語課程，今年加入西班牙語課程。「我們不是要教一些很深奧的外語，只是簡單的生活常用語，例如你好及多謝，讓他們感受多元文化」，黃校長表示。學校正在聘請西班牙語老師，計劃將於開學後推行，屆時學生每周可上1堂西班牙語課。

因材施教綻放 SEN 光芒 幼稚園默默耕耘多年，早已桃李芬芳。不少校友如今已為人父母，更選擇將下一代送回母校接受教育。在校慶彌撒擔任火炬手的李先生表示，大女兒芊盈患有自閉症，對地鐵特別感興趣，老師為了提高她的學習興趣，特別從這方面入手，「老師在自由時間與芊盈看書，又會推薦她上台表演背誦地鐵站站名，芊盈性格由內歛寡言變得外向開朗。」李先生及太太感謝學校讓小朋友擁有快樂童年。

對收生有擔憂 主動接觸社區宣傳學校 出生率下降導致收生困難是不少幼稚園正在面對的困境。黃校長坦言，學校亦有同樣難題，「首先幼稚園附近沒有大型屋村，加上校舍外表與教堂無異，其他人未必知道這裡有一間幼稚園。」她續指，學校未來會舉辦更多祝福活動，主動接觸社區，同時在學校外牆掛上橫額，向外界宣傳學校。