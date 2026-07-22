CASETiFY x Andy Warhol 第二回聯乘　向The Factory取靈感

從銀色工廠走進日常

Andy Warhol的創作一直與「複製」及「量產」關係密切。他以絲網印刷、網格構圖及反覆出現的色彩變化，將日常符號變成流行藝術語言，亦挑戰了傳統藝術對「原創」與「唯一」的想像。今次Factory Collection延續這種精神，不只是把名作印上產品表面，而是回應Warhol當年把藝術帶入大眾文化的想法。當手機殼成為每天使用的物件，藝術亦以更貼近日常生活的方式出現。系列的吸引力在於它既有視覺辨識度，也保留了Warhol對消費文化、複製與大眾媒介的思考。