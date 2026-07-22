CASETiFY x Andy Warhol 第二回聯乘　向The Factory取靈感

CASETiFY再次聯同Andy Warhol視覺藝術基金會推出Andy Warhol x CASETiFY第二回聯乘系列「Factory Collection」，以Andy Warhol著名工作室「The Factory」為靈感，呼應其重複圖像、鮮明色彩及工業化量產概念。系列同時屬於CASETiFY慶祝品牌成立15周年的「15 for 15」精選企劃之一，為藝術聯乘加入紀念意味。
從銀色工廠走進日常
Andy Warhol的創作一直與「複製」及「量產」關係密切。他以絲網印刷、網格構圖及反覆出現的色彩變化，將日常符號變成流行藝術語言，亦挑戰了傳統藝術對「原創」與「唯一」的想像。今次Factory Collection延續這種精神，不只是把名作印上產品表面，而是回應Warhol當年把藝術帶入大眾文化的想法。當手機殼成為每天使用的物件，藝術亦以更貼近日常生活的方式出現。系列的吸引力在於它既有視覺辨識度，也保留了Warhol對消費文化、複製與大眾媒介的思考。
經典圖像變成日常配件
系列設計涵蓋多個Warhol代表性視覺符號，包括《Flowers》鮮明花卉圖案、《Cows》大膽撞色與錯位排列、《Fragile》取材自運輸標籤及物流符號的工業美學，以及《Dollar Signs》以美元符號回應藝術與商業之間的微妙關係。
Andy Warhol x CASETiFY「Factory Collection」已於全球發售，產品包括手機殼、MagSafe卡套、iPad保護殼、Apple Watch錶帶及手提電腦保護套等，並配以特別版包裝。大家可以透過CASETiFY官方網站、Co-Lab App及CASETiFY STUDiO門市選購。