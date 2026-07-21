利園區港式雪糕派對登場 3大老字號推出9款限定口味雪糕！8月陀螺比賽x音樂會(有片)

港味雪糕街驚喜亮相 盲盒破格口味登場 希慎廣場一樓中庭特別化身為超復古的「港味雪糕街」，邀請到本地創意雪糕店 TEEMTONEfai與公利真料竹蔗水、么鳳士多以及大安茶冰廳三大傳統港式老字號跨界聯乘，攜手推出九款全港首發且限定發售的破格口味雪糕。攤位以搶眼撞色搭配復古設計，打造港風打卡勝地。 場內更推出話題度十足的「雪糕盲盒」，特別調配出以集體回憶為靈感的「紅白藍味」、還原飲茶回憶的「蒸籠味」，以及挑戰味蕾極限的「驅風油味」，盡情解鎖獨一無二的盛夏驚喜。活動期間，Lee Gardens會員於指定日子透過應用程式上載合資格消費單據，更可參與雪糕主題的「Keyboard 鎖匙扣」工作坊，親手打造專屬的夏日精緻小物。

8月熱血派對登場 陀螺大賽激戰聯乘狂熱音樂會 踏入八月，希慎廣場四樓的Urban Park將會迎來共兩場不同主題的「LEE GARDENS x GMAGAZINE：CHILL住糕 SUMMER PARTY」。首場派對以「HIPHOP x 女團」為主題，邀得 IdG Bubbles、JB、PETPETSHAWN、BUZZY.D、DRAG.C 及 NKIDD 等單位輪番上陣；第二場則以「新勢力 POP」為題，由晚安莉莉、BYEJACK、TR33、CATRINA 梁式昕及傑ツ少帶來精彩演出，用音樂與冰涼雪糕送上源源不絕的派對能量。現場更設有調酒師精心準備的雪糕調酒體驗，讓大家在微醺燈光與節奏感十足的氛圍中放鬆小酌。 最具話題性的，莫過於首場派對將破格上演一場128人規模的「夏日熱血爆旋陀螺比賽」，點燃全場熱血氣氛。比賽勝出者更有機會獲得超限量金屬陀螺，包括金神杖、金邪神、金盾及金英仙，陀螺迷絕對不容錯過。會員可憑應用程式積分換領入場券參與這場盛夏狂歡。