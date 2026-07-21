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出版：2026-Jul-21 16:00
更新：2026-Jul-21 16:00

梁霈欣x茂野洋美從瑞士到香港 四手聯彈雙馬林巴琴 香港藝術中心敲響《四季木歌》

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Nose 26

梁霈欣x茂野洋美從瑞士到香港 四手聯彈雙馬林巴琴 香港藝術中心敲響《四季木歌》

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香港馬林巴琴(Marimba)演奏家梁霈欣(Ernestina Leung)，與日本馬林巴琴演奏家茂野洋美(Hiromi Shigeno)聯手打造的雙馬林巴琴音樂會《四季木歌》(Marimba Four Seasons)，將於816(星期日)晚上8時，於香港藝術中心壽臣劇院隆重登場。此音樂會系列曾於20232025年間在瑞士蘇黎世巡迴演出，並榮獲蘇黎世市文化局鼎力支持，今年首度載譽回港進行全港首演，為樂迷上橫跨歐亞的四手聯彈琴會。

《四季木歌》以大自然的「春、夏、秋、冬」為主題。兩位旅歐多年的港日藝術家，將揮動琴槌在巨大的木琴鍵上，彈奏出木片琴鍵音獨有的溫暖與渾厚音色。當琴槌疾速與木鍵碰撞，觀眾不但能聽到春天的細雨綿綿、夏日的熱烈喧囂，更能感受到秋風的蕭瑟與冬雪的沉靜。音樂會曲目跨度極廣，完美糅合古典名作、現代前衛音樂，以及量身打造的馬林巴原創作品，打破大眾對敲擊樂器的傳統刻板印象。

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除了聽覺震撼，演出最大亮點在於跨界合作，演奏會特別邀請視覺藝術家moon.noon(孔凡亮)坐鎮，在90分鐘的演出中，根據現場演奏的節奏、強弱與呼吸，即時生成夢幻影像。當音符響起，斑斕色彩隨之在舞台後方流淌、跳躍，真正做到「讓聲音被看見，讓影像被聽見」，為香港樂迷帶來前沉浸式觀賞體驗。音樂會門票現正於art-mate售票平台熱賣中，全日制學生更可享特惠。

《四季木歌》演出詳情：

日期：816(晚上8)

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：$350(堂座)$280(樓座)

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購票及查詢：四季木歌

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