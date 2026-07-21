梁霈欣x茂野洋美從瑞士到香港 四手聯彈雙馬林巴琴 香港藝術中心敲響《四季木歌》

香港馬林巴琴(Marimba)演奏家梁霈欣(Ernestina Leung)，與日本馬林巴琴演奏家茂野洋美(Hiromi Shigeno)聯手打造的雙馬林巴琴音樂會《四季木歌》(Marimba Four Seasons)，將於8月16日(星期日)晚上8時，於香港藝術中心壽臣劇院隆重登場。此音樂會系列曾於2023至2025年間在瑞士蘇黎世巡迴演出，並榮獲蘇黎世市文化局鼎力支持，今年首度載譽回港進行全港首演，為樂迷上橫跨歐亞的四手聯彈琴會。

《四季木歌》以大自然的「春、夏、秋、冬」為主題。兩位旅歐多年的港日藝術家，將揮動琴槌在巨大的木琴鍵上，彈奏出木片琴鍵音獨有的溫暖與渾厚音色。當琴槌疾速與木鍵碰撞，觀眾不但能聽到春天的細雨綿綿、夏日的熱烈喧囂，更能感受到秋風的蕭瑟與冬雪的沉靜。音樂會曲目跨度極廣，完美糅合古典名作、現代前衛音樂，以及量身打造的馬林巴原創作品，打破大眾對敲擊樂器的傳統刻板印象。