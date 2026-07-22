百年老字號蓮香樓進駐機場 打造香港品牌 向旅客傳承飲茶文化

香港餐飲業近年出現結業潮，經營十分困難，但將於下年踏入百周年的老字號蓮香樓卻逆市擴張開分店，繼去年進軍尖沙咀開首間分店，最近再進駐香港國際機場一號客運大樓，成為「逆市清泉」不斷擴張。蓮香樓老闆黃熙仁表示，在機場開分店的目的，是希望向國際遊客展示傳統飲茶文化，用香港品牌承傳中華文化。 今次能夠進駐機場，令蓮香樓這個百年品牌能夠面向全世界遊客，黃熙仁說花了不少時間及心思，「由投標到設計，經歷了數個月的時間，事關機場對店舖裝修所用的物料要求極為嚴謹，不可使用木材或其他易燃物料，為了締造古色古香的傳統中國風裝飾，我們需要到各處搜羅各式優質建材，來打造心目中的理想裝潢，期望能為每位來光顧的旅客留下深刻印象。」

從三大方向做好管理 2024年開始接手蓮香樓的品牌，不到兩年時間已迅速落實擴充計劃，在中環、尖沙咀及旺角開店，黃熙仁卻謙稱只是盡力去做，距離成功尚有一段距離，「作為餐飲業初哥，營運酒樓的學問可說是博大精深，我們也是一邊學習一邊摸索。事實上顧客是用舌尖來投票的，蓮香樓向來有一班關係忠誠的食材供應商，穩定地供應最上乘的食材，而我們也堅持所有點心即場由師傅人手製作，不採用任何預製菜式，我相信出品保持質素，食客是會分辨到的，亦是會回頭再次光顧的主因。」

作為資深投資者，黃熙仁大有來頭，10年前曾經營夜店Magnum Club，上市時超購3600倍，成為一時佳話。長時間的營商經驗令他明白到，不論是經營夜店或是夜茶，所有企業最重要的是管理，「飲食業不外乎出品、服務及衛生三大方向，除了食物要盡善盡美，我們在服務培訓方面亦孜孜不倦，用心教導同事如何應對客人；而可能我個人有一點潔癖，對店舖衛生的要求更一絲不苟，所有餐具均經全面消毒及清洗，尤其是洗手間要努力做到五、六星級酒店的級數，讓女士們及家庭客能舒適使用，打破一貫舊式茶樓衛生不佳的形象。我更特意為各間分店挑選香薰，走入店中便會聞到一股獨特香氣，即時讓人聯想到這是蓮香樓的氣味，締造獨一無二的體驗。」

照顧不同年齡市場需求 近年Gen Z掀起夜茶文化，黃熙仁不單於尖沙咀分店首創24小時中式茶樓，更引入點心Rave及不同音樂性活動，來吸引年青人的注意，「希望讓大眾明白到『一盅兩件』文化並非只是長者專利，這亦是我們一直在構建有溫度社交媒體的原因，透過與客人真誠互動，兼顧年青人及老人家的市場，照顧到各自的需要。最初也不肯定24小時營業是否可行，但眼見有本地客深夜專程由屯門驅車出來飲茶，也照顧到因要趕凌晨早機的旅客，離開香港前以品茗來完結整趟旅程，我們就知道沒有走錯方向，加上最近世界盃熱潮，多了客人一邊飲茶一邊看通宵波，夜茶生意漸上軌道，正研究是否也套用到其他分店之中。」

成立於1927年的蓮香樓，明年迎來一百歲大壽，黃熙仁透露現時正構思慶祝100周年的方案，暫時先賣個關子。至於未來會否再開分店或闖出海外，黃熙仁說正計劃當中，「始終其他國家的飲茶文化跟香港有所不同，我們都要看是否有機遇開發海外市場，希望做好本地市場後才慢慢發展。尤其是面對本地人北上消費的熱潮，相信只要做好出品、服務及衛生，靠高性價比贏取本地客人的信心，同時招呼好來自五湖四海的旅客，更好地傳承飲茶文化。」

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