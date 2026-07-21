Flat Iron Steak進駐鰂魚涌 首開Bakery供應早餐 開幕限定買咖啡送冬甩/T骨牛扒$298

鰂魚涌糖廠街再有新餐廳進駐。人氣扒房 Flat Iron Steak 最近開設新分店，更首次推出烘焙概念店「Flat Iron Bakery」，由早餐、咖啡、烘焙糕點到牛扒晚餐都有供應。新店亦推出開幕優惠，400克T骨牛扒套餐限時一個月只需$298，購買咖啡更可免費獲贈冬甩一個。
首間Flat Iron Bakery 早上7時開始供應早餐
新店於糖廠街31及33號地舖，分為兩個部分，一邊是Flat Iron Steak扒房，另一邊則是品牌首間烘焙概念店Flat Iron Bakery。Bakery由早上7時開始營業，供應精品咖啡、早餐及每日新鮮出爐的烘焙食品，並有戶外座位，附近返工的打工仔們可以在上班前買早餐、下午茶歎咖啡或下班後小聚。
烘焙店供應多款招牌產品，包括和牛香腸卷（$55），酥皮包裹肉汁豐富的和牛香腸；另一款人氣甜品 Dot Cakes($48)則以鬆軟海綿蛋糕配上糖霜忌廉及彩色糖粒。想吃得更豐富，可以試豪華版平鐵堡，單層$148、雙層$208。
午市牛扒$168起
Flat Iron Steak繼續供應品牌招牌牛扒，7安士平鐵牛扒及草原牧人牛扒午市$168起，晚市則$238起。
多人用餐則可考慮分享份量，包括550克牛柳芯($718)、1公斤T骨牛扒($1,198)，以及重約1至1.2公斤的斧頭扒($1,298)。另外亦有澳洲和牛牛排($288)等選擇。
開幕優惠400克T骨牛扒$298 買咖啡送冬甩
為慶祝新店開幕，Flat Iron Steak推出為期一個月限定優惠，400克T骨牛扒套餐以優惠價$298供應，套餐包括骨髓牛油、炸薯條及沙律，數量有限，售完即止。
Flat Iron Bakery亦同步推出開幕禮遇，凡購買任何咖啡，即可免費獲贈冬甩一個。
每周限定牛扒優惠 Happy Hour餐酒半價
新店亦沿用品牌每周限定優惠，包括星期一和牛優惠、星期二T骨牛扒優惠、星期三燒烤夜及星期四斧頭扒優惠。
每日中午12時至晚上7時30分則設Happy Hour，指定紅白餐酒及啤酒半價。想配搭海鮮，可加點澳洲悉尼岩蠔，半打$160、一打$298。
Flat Iron Steak 鰂魚涌
地址：鰂魚涌糖廠街31及33號地舖
營業時間： 星期一至星期四：上午 7 點至晚上 9 點
星期五：上午 7 點至晚上 10 點
星期六至星期日：上午 9 點至晚上 9 點