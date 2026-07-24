幕後初體驗　中學生參與音樂節目製作發掘創作樂趣

喜愛唱歌的人，或許第一反應是報名參加歌唱比賽。然而，參與音樂節目的製作，卻能夠帶來截然不同的學習體驗。「以前都是自己一個去參加比賽，今次要聯同其他三位參加者，還有樂隊配合，合力完成整個演出。去到尾聲，心情既開心又感動。」學生羅希瑤參與音樂節目製作後分享道。參賽經驗豐富的她，竟從音樂活動中再次獲得新奇體驗。參與音樂節目「Go! Music Live!」，與同場青年歌手及星級嘉賓對談後，她笑說：「完全不敢睇自己On Show的時候，說話口窒窒！ 」



香港青年協會獲香港賽馬會慈善信託基金資助，協辦「賽馬會青年共遊系列──The Year of Go!」（TYoG!），旨在支持年輕世代（New Gen）共同探索媒體製作，持續發掘生活中的美好。自2023年起推出的「TYoG! Go! Media!」青年製作節目系列，至今吸引共300名12至17歲中學生深度共創，以及超過3,000名青年參與其中。遊戲節目「Go! Fun戰！」、旅遊Vlog節目「Sunday Go! 」、音樂節目「Go! Music Live!」等現已全線上架M21.hk。

特別舞台體驗 喚起對音樂的熱情 年僅12歲的羅希瑤參與音樂節目「Go! Music Live!」，她坦言：「雖然之前參加過很多歌唱比賽，但這是我第一次參加此類型的節目拍攝活動。」參賽經驗豐富的她，首次嘗試有現場樂隊、觀眾、合唱、獨唱與傾談環節，以及星級嘉賓參與。以往她獨自一人參加比賽，今次須與其他參加者、樂隊及專業歌手配合，要調整的事情多了很多，忙碌程度更是不可同日而語。縱使學業繁忙，她仍多次抽空參與綵排練習。節目尾聲，她回望這段歷程：「想起由初次認識大家時的緊張膽怯，到一齊去廁所練歌的歡笑時光。」她感謝唱歌讓她經歷更多、見識更廣，笑說：「過了一個月，回想起來仍是很enjoy，最enjoy是被稱呼為『♡青年歌手♡』。」

由企劃到拍攝 認識新朋友、學習新技能 青年劉亦藍參與了旅遊Vlog節目「Sunday Go!」製作，自組團隊撰寫精彩的周日遊計劃，並爭取十位星級嘉賓的參與。對拍攝經驗尚淺的中學生來說，要寫出一份吸引藝人參與的計劃書，再加上擔任幕前幕後崗位，絕不簡單。然而，正是這群新認識的朋友，讓整個過程在艱難中仍充滿樂趣。「因為組隊參加Sunday Go!，令我學到拍攝新技能。整個計劃讓我認識到更多人，開闢新的軌道，接觸更多想了解的事物。」最終，他們成功策劃並拍攝旅遊節目，與嘉賓一同體驗各種刺激活動，親身感受好友們在幕前幕後的成長，以及藝人對他們的認可及鼓勵。她興奮地說：「在之後的日子，我都想再拍更多片！」

抱住「乜都想試」心態踏出第一步 發掘人生方向 中學生黃泳森參與遊戲節目「Go! Fun戰！」的製作，笑言當初只是抱著嘗試的心態挑戰主持人一職，沒料到甚麼都有機會體驗。「最意想不到的是，拍攝當日要即時大改講稿。雖然大家說我外表冷靜，但其實我內心很驚慌。」拍攝講求天時地利人和，遇上突發意外，讓他感受到在節目製作中要懂得隨機應變。主持工作之外，節目還要拍攝小劇場，體驗做一日演員，「我不知如何表達角色情緒，那刻才明白自己不擅長做演員。」拍攝結束後，回想整個節目製作過程，他表示：「相比之下，我更加了解到自己有興趣做主持。認清個人興趣，對我的將來有很大幫助。」

音樂節目「Go! Music Live!」熱血 | 追夢路上人山人海，究竟係敵人定戰友？

是次計劃承載青年對媒體製作的熱誠，共同探索身邊有趣事物，期望社會各界繼續支持青年創作，以媒體技能發掘生活美好。M21.hk，收看更多「TYoG! Go! Media!」青年製作節目！10至24歲青年更可下載青年專屬應用程式TOMO，獲取免費限定工作坊、音樂會、運動體驗等活動資訊，結識玩伴，發掘全新興趣。 青年專屬應用程式TOMO 立即成為會員，做全港最Chill的後生仔女！ iOS：https://bit.ly/4kKLidB Android：https://bit.ly/44026WE 關於 TYoG! 由賽馬會慈善信託基金捐助，香港遊樂場協會、香港小童群益會、香港青年協會、香港中華基督教青年會及香港基督教女青年會聯合主辦「賽馬會青年共遊系列──The Year of Go!」（TYoG!）支持New Gen共同探索遊歷，持續發掘每天生活中的驚喜和美好，定義自己的The Year of Go。



