香港國際機場推夏日購物優惠 支付寶最高減$1,000 網店低至9折

暑假旅遊旺季開始，許多人出發前都會在機場購物或吃飯。香港國際機場由即日起推出多項夏日優惠，包括HKairport Rewards會員可享雙倍積分，使用支付寶消費最高可獲($1,000)滿減電子現金券；機場網上商店亦推出低至95折及Dyson風筒優惠加購，準備外遊前不妨留意。
HKairport Rewards消費享2倍積分
由即日起至8月31日，HKairport Rewards會員於香港國際機場店舖或 HKairportShop.com機場網上商店消費，可享2倍獎賞積分，每消費$1可獲2積分。每50積分可兌換1 HKIA Dollar，相等於$1，可於機場超過100間參與商戶及餐廳使用。
支付寶最高送$1,000滿減券
活動期間，AlipayHK及支付寶內地用戶於機場店舖或HKairportShop.com消費，可按單一消費金額獲贈滿減電子現金券，最高可獲$1,000。
另外，於指定餐飲商戶或自助點餐系統，以支付寶單一消費滿$100，即可即時減$10。
單一消費金額
滿減電子現金券
$1,000至$9,999
$50
$10,000至$19,999
$450
$20,000或以上
$1,000
買手信送限定甜品 打卡裝置同步登場
香港國際機場同期推出「飛嚐滋味賞」，旅客於機場購買手信及禮品滿指定金額，可獲贈限定蛋撻味Gelato及機場限定奶茶味牛角酥。亦有蛋撻、奶茶及菠蘿包主題打卡裝置，大家候機時可以去拍照留念。
機場網上商店低至95折 Dyson風筒優惠價加購
HKairportShop.com機場網上商店即日起至8月21日推出夏日購物優惠，單一消費淨額滿指定金額即可享折扣。
單一消費滿$2,500至$4,999，全單95折
單一消費滿$5,000至$8,999)，全單9折
另外，單一消費滿$9,000或以上，更可加$1,800換購Dyson Supersonic r™風筒HD17（粉霧玫瑰），產品原價$4,190。
優惠日期
HKairport Rewards夏日購物優惠
日期：即日起至8月31日
日期：即日起至8月21日