香港國際機場推夏日購物優惠 支付寶最高減$1,000 網店低至9折

暑假旅遊旺季開始，許多人出發前都會在機場購物或吃飯。香港國際機場由即日起推出多項夏日優惠，包括HKairport Rewards會員可享雙倍積分，使用支付寶消費最高可獲($1,000)滿減電子現金券；機場網上商店亦推出低至95折及Dyson風筒優惠加購，準備外遊前不妨留意。

HKairport Rewards消費享2倍積分

由即日起至8月31日，HKairport Rewards會員於香港國際機場店舖或 HKairportShop.com機場網上商店消費，可享2倍獎賞積分，每消費$1可獲2積分。每50積分可兌換1 HKIA Dollar，相等於$1，可於機場超過100間參與商戶及餐廳使用。

支付寶最高送$1,000滿減券

活動期間，AlipayHK及支付寶內地用戶於機場店舖或HKairportShop.com消費，可按單一消費金額獲贈滿減電子現金券，最高可獲$1,000。

另外，於指定餐飲商戶或自助點餐系統，以支付寶單一消費滿$100，即可即時減$10。

