親子好去處｜逾1,800呎巨型彈床登陸荃灣D·PARK 市集匯聚近20人氣食店

小朋友最愛的巨型彈床再次回歸！即日起至8月31日期間，荃灣D·PARK推出「D·PARK夏日競技樂園」和「D·PARK滋味美食市集」，樂園設置4大關卡，讓小朋友瘋狂彈跳放電。同時，美食市集匯聚近20間人氣食店，包括人氣DJ阿正的咖啡品牌「咖啡呀唔該」及主打辣油燒賣的「香料案內所」，絕對成為今期熱門的暑假好去處！
設4大放電設施
巨型彈跳樂園設有4大刺激設施，包括6米高滑梯、「障礙賽歷險大挑戰」、「攀越小山丘」和「充氣盪鞦韆」，最適合小朋友放電。
市集匯聚近20間食店
旁邊的美食市集齊集多間人氣食店，涵蓋雪糕、特色甜品和創意小食。當中包括，人氣DJ阿正主理的「咖啡呀唔該」、以新鮮水果與優質食材現打各式 Smoothie 的「blendbar」；堅持手沖咖啡的「Hopping Turtle Coffee」。
D·PARK夏日競技樂園
日期：
即日起至8月31日
地點：
D·PARK L1 室內草地
時間：
星期一至五：中午12時至晚上8時
星期六至日：上午11時至晚上8時
*每節25分鐘
收費：
星期一至五：HK$58
星期六至日：HK$68
*門票可於kkday網站或現場購買
滋味美食市集
日期：
即日起至8月31日 (逢星期六及日)
時間：
中午12時至晚上8時
地點：
D·PARK 室內草地
*活動期間將不定期更換市集攤檔，活動受條款及細則約束。