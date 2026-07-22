親子好去處｜逾1,800呎巨型彈床登陸荃灣D·PARK 市集匯聚近20人氣食店

小朋友最愛的巨型彈床再次回歸！即日起至8月31日期間，荃灣D·PARK推出「D·PARK夏日競技樂園」和「D·PARK滋味美食市集」，樂園設置4大關卡，讓小朋友瘋狂彈跳放電。同時，美食市集匯聚近20間人氣食店，包括人氣DJ阿正的咖啡品牌「咖啡呀唔該」及主打辣油燒賣的「香料案內所」，絕對成為今期熱門的暑假好去處！