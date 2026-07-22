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生活
出版：2026-Jul-22 12:00
更新：2026-Jul-22 12:00

親子好去處｜逾1,800呎巨型彈床登陸荃灣D·PARK 市集匯聚近20人氣食店

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小朋友最愛的巨型彈床再次回歸！即日起至831日期間，荃灣D·PARK推出「D·PARK夏日競技樂園」和「D·PARK滋味美食市集」，樂園設置4大關卡，讓小朋友瘋狂彈跳放電。同時，美食市集匯聚近20間人氣食店，包括人氣DJ阿正的咖啡品牌「咖啡呀唔該」及主打辣油燒賣的「香料案內所」，絕對成為今期熱門的暑假好去處！

D·PARK夏日競技樂園

即日起至8月31日期間，荃灣D·PARK推出「D·PARK夏日競技樂園」。

設4大放電設施

巨型彈跳樂園設有4大刺激設施，包括6米高滑梯、「障礙賽歷險大挑戰」、「攀越小山丘」和「充氣盪鞦韆」，最適合小朋友放電。

充氣盪鞦韆 高峰巨型滑梯 攀越小山丘 D·PARK夏日競技樂園 (1)

市集匯聚近20間食店

旁邊的美食市集齊集多間人氣食店，涵蓋雪糕、特色甜品和創意小食。當中包括，人氣DJ阿正主理的「咖啡呀唔該」、以新鮮水果與優質食材現打各式 Smoothie 的「blendbar」；堅持手沖咖啡的「Hopping Turtle Coffee」。

Hopping Turtle Coffee 人氣DJ阿正主理的「咖啡呀唔該」 小小烘焙· 研究家 ATFOODFACTORY 香料案內所 均香餅家 Puff Patisserie Gelato Dino Gelato Kids Kids Car Bakerie. c patisserie CAKE BACK Bagel For Thought Blendbar Cafe Revol

D·PARK夏日競技樂園

日期：

即日起至8月31日

地點：

D·PARK L1 室內草地

時間：

星期一至五：中午12時至晚上8時

星期六至日：上午11時至晚上8時

*每節25分鐘

收費：

星期一至五：HK$58

星期六至日：HK$68

*門票可於kkday網站或現場購買

 


滋味美食市集

日期：

即日起至8月31日 (逢星期六及日)

時間：

中午12時至晚上8時

地點：

D·PARK 室內草地

*活動期間將不定期更換市集攤檔，活動受條款及細則約束。

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