Levi's x Sky High Farm Goods用牛布推動糧食公義 環保工裝支持再生農業與社區發展(附開售詳情)

這次與Levi’s聯乘的SHFG，由藝術家Dan Colen與Daphne Seybold於2022年創立，於紐約哈德遜河谷(Hudson Valley)的經營非牟利農場，致力以友善土地的再生農耕技術，種植高營養農作物，並免費供應給缺乏新鮮食物的基層社區。SHFG的品牌使命與其出品的服飾同樣務實，希望透過售賣務實耐穿服飾，為農場的食物平權工作籌募營運資金。這份與社區互助的精神，與誕生於體力勞動需求的Levi’s一拍即合。

百年服飾品牌Levi’s，宣布與美國非牟利食物平權組織旗下服飾品牌Sky High Farm Goods(簡稱SHFG)跨界合作，於7月推出全新聯乘系列。雙方圍繞「衣著成就美好」的主題，將經典丹寧(demin)與美式務實工裝糅合，並大膽採用有機棉與過渡期棉花，用時尚力量支持再生農業與社區糧食正義。

Big 旗標變身療癒白雲

本次限量聯乘系列，共推出10款中性及女裝單品，處處隱藏著令人驚喜的工藝細節。最受矚目的設計，莫過於設計師將Levi’s最具代表性、向經典Big E牛仔褲致敬的L-tab紅色旗標，改造成SHFG招牌的Cloud S白色小雲朵造型，玩味十足。此外，衣服上還隨處可見精緻士多啤梨月亮刺繡、聯乘專屬工字鈕、專屬仿皮牌與耐磨的三重車線，將粗獷的工裝結構升華為高級街頭質感。

雙膝工人褲與園藝袋

全系列以「農場到城市」為美學注入女性剪裁之中，涵蓋農夫日常穿著的寬鬆牛仔褲、雙膝加厚工裝褲、拉鏈工裝背心，以及Type III拉鏈牛仔褸。女裝方面則有修飾線條的經典ringer tee與直腳牛仔褲。系列更貼心附上一款印上園藝印花的帆布購物袋，讓整個系列更完美。