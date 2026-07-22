暑假好去處｜Feather & Bone推小廚神肉腸班 兒童免費早午餐/靚扒低至半價優惠

暑假又有親子活動新選擇。Feather & Bone將於8月推出全新「FAB KIDS CLUB夏日小廚神肉腸製作班」，小朋友可親手灌製香腸、即場品嚐製成品，完成後更可獲頒小廚神證書，首20名報名另送總值逾($200)禮品包。此外，餐廳亦同步推出兒童免費食週日早午餐優惠，以及每日指定靚扒及海鮮低至半價的限定優惠。

小朋友化身小廚神 親手灌製專屬香腸

Feather & Bone全新推出「FAB KIDS CLUB夏日小廚神肉腸製作班」，將於8月9日舉行，設上午11時30分及下午2時30分兩個時段。活動讓小朋友走進精肉店櫃檯後方，由製作香腸開始認識肉類工藝，親手調配秘製香料、灌製屬於自己的香腸，完成後更可即場品嚐成果。

每位收費($498)，已包括小朋友飲品一杯及同行家長迎賓飲品一杯。完成工作坊後，每位參加者均可獲頒「FAB小小廚神證書」作紀念。

此外，首20名成功報名的小朋友，可額外獲贈總值逾($200)的FAB禮品包，包括牛牛背包、迷你圍裙、小廚神帽，以及一張免費生日餐券，方便日後再到餐廳慶祝。