暑假好去處｜Feather & Bone推小廚神肉腸班 兒童免費早午餐/靚扒低至半價優惠

暑假又有親子活動新選擇。Feather & Bone將於8月推出全新「FAB KIDS CLUB夏日小廚神肉腸製作班」，小朋友可親手灌製香腸、即場品嚐製成品，完成後更可獲頒小廚神證書，首20名報名另送總值逾($200)禮品包。此外，餐廳亦同步推出兒童免費食週日早午餐優惠，以及每日指定靚扒及海鮮低至半價的限定優惠。
小朋友化身小廚神 親手灌製專屬香腸
Feather & Bone全新推出「FAB KIDS CLUB夏日小廚神肉腸製作班」，將於8月9日舉行，設上午11時30分及下午2時30分兩個時段。活動讓小朋友走進精肉店櫃檯後方，由製作香腸開始認識肉類工藝，親手調配秘製香料、灌製屬於自己的香腸，完成後更可即場品嚐成果。
每位收費($498)，已包括小朋友飲品一杯及同行家長迎賓飲品一杯。完成工作坊後，每位參加者均可獲頒「FAB小小廚神證書」作紀念。
此外，首20名成功報名的小朋友，可額外獲贈總值逾($200)的FAB禮品包，包括牛牛背包、迷你圍裙、小廚神帽，以及一張免費生日餐券，方便日後再到餐廳慶祝。
全新週日烤肉早午餐 兒童免費
除了工作坊，Feather & Bone銅鑼灣利園店亦推出全新週日烤肉早午餐，每位成人收費($328)。主菜可選澳洲和牛臀肉扒配英式約克郡布丁、FAB脆皮烤豬肉卷配蘋果醬，或大西洋三文魚配蜆肉忌廉汁，並附甜品，包括招牌意式芝士蛋糕或蘋果金寶配雲呢拿奶黃醬。推廣期間，每位成人惠顧任何一款烤肉主菜，同行一位兒童即可免費享用週日烤肉菜單。
每日指定靚扒低至半價
另外，Feather & Bone即日起推出「All You Can MEAT」每週優惠，每日均有不同肉類及海鮮輪流減價，部分貨品低至半價，零售門市及網店同步適用。
優惠包括：
星期一：澳洲牛臀肉（Picanha）6折，由($48/100克)減至($29/100克)
星期二：T骨牛扒半價，由($78/100克)減至($39/100克)（堂食及零售適用）
星期三：漢堡扒6折，由($230/4件)減至($138/4件)
星期四：挪威三文魚6折，由($60/100克)減至($36/100克)
星期五：帶骨肉眼扒6折，由($75/100克)減至($45/100克)
星期六：M4-M5和牛西冷55折，由($146/100克)減至($80/100克)
星期日：牛柳6折，由($99/100克)減至($60/100克)
優惠同樣適用於網店，於優惠日下午2時前下單，單一訂單消費滿($600)，即可享即日送貨及免運費優惠。