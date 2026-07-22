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出版：2026-Jul-22 14:00
更新：2026-Jul-22 14:00

親子好去處｜成為一日船長！海事博物館推限定模擬駕駛體驗 試揸天星小輪/貨櫃船

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小朋友又有好去處了！香港海事博物館將於8月逢星期六日推出模擬駕駛體驗Simulator Experience，讓小朋友沉浸式體驗駕駛貨櫃船、高速船及經典天星小輪，各位航海迷不妨把握機會。

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香港海事博物館推出模擬駕駛體驗。

模擬真實航海場景

香港海事博物館攜手香港航海學校推出駕駛體驗活動。活動結合海事科技、冒險探索與可持續發展。參與者可在專業模擬駕駛系統中體驗真實航海場景，並且挑戰船橋決策任務，彷彿成為真正的船長，培養決策能力、溝通協作及解難能力。除了模擬駕駛各種船隻，參與者更可認識綠色航運（Green Shipping）及智慧航運（Smart Shipping）如何推動可持續未來，啟發他們成為未來海事領袖。

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參與者可在專業模擬駕駛系統中體驗真實航海場景，並且挑戰船橋決策任務，彷彿成為真正的船長。

活動詳情

時間：

81152229 : 2pm-2:25pm2:30pm-2:55pm; 3pm-3:25pm; 3:30-3:55pm; 4:00-4:25pm; 4:30-4:55pm (每日共6)

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地點：香港海事博物館A層船舶模擬駕駛室

名額：每節5

費用： HK$50（成人）；HK$30（小童/長者）

報名方式：親身到香港海事博物館售票處報名

名額有限，先到先得。如有疑問，可致電3713 25253713 2526與海事博物館職員聯絡。

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