KFC X《新世紀福音戰士》聯乘！ 全新紫力場雞腿包/隨餐送角色卡/打卡主題店

各位《新世紀福音戰士》粉絲請注意！為迎接 EVA 30週年里程碑，KFC宣佈由7月23日起強勢聯乘這部日本經典人氣之作，以「紫勢覺醒！脆到暴走 停唔到口！」為主題推出震撼全港企劃。今次聯乘陣容龐大，帶來一系列聯名限定周邊、期間限定新口味套餐，連銅鑼灣旗艦店亦會化身限定主題店，實行由味覺、視覺到收藏一手打造全方位 EVA未來世界！

超人氣的兩款夏日限定紫薯小食「濃香紫薯葡撻」及「香脆紫薯波」亦驚喜回歸。紫薯的香濃甘甜融合香酥口感，絕對是紫薯迷必食之選。

今次聯乘必試以「初號機」標誌性的紫綠配色為靈感的限定美食。主打新品「紫力場巴辣雞腿包」將經典巴辣脆雞包升級，香脆微辣的巴辣雞腿扒配上清爽酸瓜與紫洋蔥，視覺效果極具衝擊力，多重口感讓人欲罷不可。

除了限定美食，當然少不了精美周邊登場！凡購買指定「A1 紫勢覺醒豐盛套餐」，即可獲贈限量「新世紀福音戰士角色卡」乙張。全套卡款共有8款，包括「真嗣×初號機」、「明日香×2號機」、「真理×8號機」、「零×零號機」及「薰×Mark.06」等經典組合，更特別加入「適格者們」及兩款「初號機」珍藏隱藏版！所有卡片數量有限，送完即止，實行再度掀起一輪收集熱潮！

KFC亦同步推出一系列兼具實用與收藏價值的限定聯名精品。推廣期內於門市消費滿$49或以上，即可以優惠價換購心水周邊，當中包括「初號機」多用途墊(加購價 $99)、「真嗣×初號機」馬克杯(加購價 $89)，以及隨機發售的三款角色留言企牌(加購價 $59/款)。留言企牌不但印有人氣角色與機體，更可重覆書寫或張貼便條紙，讓EVA主角們融入日常生活與工作空間。

專屬機體包裝 銅鑼灣旗艦店變身打卡聖地

KFC更特別將EVA的機體及角色元素融入堡紙與外賣餐盒設計，讓顧客在享用美食的同時也能隨時欣賞包裝上的設計巧思。

此外，KFC 銅鑼灣旗艦店於聯乘期間將全面大改造，化身為EVA官方授權主題店。全店以主角與機體的經典視覺圖案裝飾，由門面到零售空間均充滿未來科技感，方便一眾動漫迷盡情打卡拍照，感受被EVA世界觀包圍的震撼感！