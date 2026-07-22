ATEEZ 崔傘同款腮紅曝光！爆紅微醺感「曬傷妝」 一文睇同款色號

近期韓國男團ATEEZ成員崔傘憑藉新歌〈BAD〉中一段極具爆發力的「震胸舞」，在各大社交平台引爆瘋狂討論！身為團內的主舞擔當，崔傘不單止憑藉震撼的舞台表現力吸粉無數，在舞台上的精緻造型與妝容亦成為不少人模仿對象，掀起今個夏天最新最熱門的彩妝熱潮，即睇詳情！
崔傘舞台曬傷妝爆紅 化妝師親自揭秘雙色疊擦法
在新歌〈BAD〉舞台上的美妝細節，整體視覺重點落在雙頰上大範圍暈染的彩妝。腮紅由雙頰一路延伸至鼻樑與眼下，呈現出一種彷彿剛被夏日陽光洗禮過的自然泛紅感，是近年紅遍全球的微醺「曬傷妝」。
這款話題度極高的夏日妝容，背後的彩妝秘訣終於被崔傘的化妝師親自揭曉。化妝師日前透露，今次特別選用了 NARS炫彩緞光胭脂液，以兩款色號疊擦，打造出層次分明又帶微醺感的夏日血色妝效。首先使用的是色號「#ITSY BITSY」打底，屬於低飽和度橘色調，為肌膚注入自然活力與健康好氣色；而另一款「#QUE CALOR」則帶微灰調的玫瑰棕色，適合用作修飾輪廓，更可提升臉部的立體度，兩色交織出極具質感的氛圍感。
輕盈慕斯質地打造持久紅潤
崔傘同款的NARS Insatiable 炫彩緞光胭脂液，其採用極致輕盈的液態慕斯質地。輕輕一抹就能均勻延展，瞬間與肌膚自然融合，不用擔心會破壞原有的底妝。產品更搭載長效持色配方與雙效控色科技，隨手輕拍就能隨心堆疊出由淡至濃的自然漸層，妝感服貼持久，即便大汗淋漓亦能維持一整天好氣色。除了同款腮紅之外，這次亦同步登場全新的Afterglow悅光唇彩新色，輕鬆打造出令人心動的夏日微醺妝容。
8月新登場！卸養合一原生光亮肌卸妝油
塑造完美的夏日妝容之後，肌膚清潔與護養同樣不可忽視。NARS 將於8月矚目推出全新的 Light Reflecting™ 原生光亮肌卸妝油，主打全效卸妝、快速潔淨與持續養膚三大功效，讓肌膚重現清澈淨透的健康光澤。這款卸妝油採用三重潔淨科技，能高效分解頑固彩妝、雜質及空氣污染物，同時絕不帶走肌膚珍貴的水分。配方特別蘊含氫化椰子油、山茶花油與維他命 E，能即時強化肌膚屏障並柔化肌膚質素。其質地能做到真正的光速乳化且極易沖洗，長期使用更能改善黑頭及提升肌膚柔韌度，帶來奢華優雅的「卸養合一」潔膚體驗。