ATEEZ 崔傘同款腮紅曝光！爆紅微醺感「曬傷妝」 一文睇同款色號

近期韓國男團ATEEZ成員崔傘憑藉新歌〈BAD〉中一段極具爆發力的「震胸舞」，在各大社交平台引爆瘋狂討論！身為團內的主舞擔當，崔傘不單止憑藉震撼的舞台表現力吸粉無數，在舞台上的精緻造型與妝容亦成為不少人模仿對象，掀起今個夏天最新最熱門的彩妝熱潮，即睇詳情！

崔傘舞台曬傷妝爆紅 化妝師親自揭秘雙色疊擦法

在新歌〈BAD〉舞台上的美妝細節，整體視覺重點落在雙頰上大範圍暈染的彩妝。腮紅由雙頰一路延伸至鼻樑與眼下，呈現出一種彷彿剛被夏日陽光洗禮過的自然泛紅感，是近年紅遍全球的微醺「曬傷妝」。

這款話題度極高的夏日妝容，背後的彩妝秘訣終於被崔傘的化妝師親自揭曉。化妝師日前透露，今次特別選用了 NARS炫彩緞光胭脂液，以兩款色號疊擦，打造出層次分明又帶微醺感的夏日血色妝效。首先使用的是色號「#ITSY BITSY」打底，屬於低飽和度橘色調，為肌膚注入自然活力與健康好氣色；而另一款「#QUE CALOR」則帶微灰調的玫瑰棕色，適合用作修飾輪廓，更可提升臉部的立體度，兩色交織出極具質感的氛圍感。