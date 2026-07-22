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出版：2026-Jul-22 16:00
更新：2026-Jul-22 16:00

破天荒揭秘美心大埔廠房禁地月餅製作過程 鄧達智+查小欣實試麻辣牛肉月餅(多圖)

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Joe53

破天荒揭秘美心大埔廠房禁地月餅製作過程 鄧達智+查小欣實試麻辣牛肉月餅(多圖)

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大家知不知道，美心的月餅是在香港的自家廠房，由原材料開始生產呢？美心趁70周年破天荒首次大搞名人媒體限定導賞團，團友還有名人鄧達智和查小欣，一齊參觀大埔廠房禁地，帶我們觀摩製作傳統蓮蓉月餅、王牌奶黃月餅以及人手生產六皇明月月餅的整個流程，不過就嚴禁任何人在工場內拍攝，我們必須放低手機才能進入工場呢！

採訪、攝影：Vera Gee （月餅製作相片由美心提供）

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自家處理鹹蛋黃保留油香

我們所有人進入工場前，必須頭戴兩個衛生帽將頭髮密封，並戴上口罩、身穿束袖的長袖衛生衣及鞋套。我們先參觀傳統雙黃白蓮蓉月餅的製作工序，看見員工拆殼取出鹹蛋黃，再逐顆挑選，才知道取用每顆約14克的鹹蛋黃。堅持自家處理，能保留鴨蛋的鮮香、油分與光澤，令製成品展現穩定的鹹香、油潤與起沙感。

選取原顆湘蓮煮幼滑蓮蓉

至於蓮蓉，揀選中國湖南湘潭的原顆湘蓮，取其飽滿結實、清香的特質，經過浸洗、去衣、開邊去芯等工序，再混入花生油及糖煮成香氣濃郁、細緻幼滑而綿密的蓮蓉，再分成獨立包裝，留來製作月餅。據說，團隊與良好農業生產規範認證（G.A.P.）的種植基地合作，從土壤、水分及環境條件掌握品質鑑定。

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嚴選14克鹹蛋黃 (4) 洗蓮子系統 完成初步去衣的蓮子 配合人手篩選蓮子 (5) 蓮子開邊及去芯 (4) 煮製蓮蓉 (2) 附獨立條碼的包裝蓮蓉 將月餅送上焗盤 掃蛋機械手​ Robotic Liquid Egg Wash 鋼帶隧道爐​ Steel Band Oven​ (7) 入吸塑機械手​ Robotic Packing​ (4) 製作美心雙黃白蓮蓉月餅 (3)

雙重烘焗流心奶黃月餅

我們再參觀流心奶黃月餅的生產工序，揭開背後酥香之謎！他們選用牛油味最香的法國牛油、東南亞椰奶製作，必須經過「雙重烘焗」，第一重烘焗提升鹹蛋黃香氣，再融入奶黃餡；第二重烘焗整個月餅，使餅皮更酥香鬆化。做足兩重工序令鹹蛋黃香氣、奶黃幼滑度與餅皮酥鬆感達到平衡，層次分明。

每日生產一百萬個月餅

我們留意到工場安裝了智能科技設備，包括AI機械手​負責塗蛋漿、吸塑分裝；X光機用來檢查蛋黃數量及包裝配置是否符合要求。唯獨六皇明月月餅（內含6個鹹蛋黃的巨型蓮蓉月餅），須人手包製並逐個用吸帽吸出來。

工場規模巨大，我好奇問：每日生產多少個月餅？答案原來是一百萬個月餅！而奶黃月餅高佔其中四十八萬個，供香港及外銷。以7月生產高峰期計，需動輒一千名員工分早、晚兩班製作不同款式的月餅。

人手生產美心六皇明月月餅 (2) 人手生產美心六皇明月月餅 (5) 人手生產美心六皇明月月餅 (6) 人手生產美心六皇明月月餅 以機械化生產線製作美心流心奶黃月餅 (2) 以機械化生產線製作美心流心奶黃月餅 (7) 製作美心流心奶黃月餅的獨有「雙重烘焗」技術 (3) 包裝美心流心奶黃月餅 (4) WhatsApp Image 2026 07 21 at 6.27.21 PM (2) WhatsApp Image 2026 07 21 at 6.27.20 PM (2)

破格新口味麻辣牛肉月餅

參觀工場完畢，輪到all I can eat試食月餅環節。美心月餅今年推出的破格新口味竟有鹹味的麻辣牛肉及XO醬豬肉，鄧達智和查小欣均對麻辣牛肉月餅有好感，內餡配以風乾牛肉及川式辣醬,並加入四川花椒和雲南辣椒調味。鄧達智俾個讚:「今年麻辣牛肉月餅是我的首選，因為我是麻辣友，好多時出面做的麻辣是怪麻辣，感覺不到是麻辣，但這個月餅是感覺到的麻辣，所以食到麻辣月餅是好開心。」查小欣試食後分享：「這麻辣月餅惹味，好食。如果請客送禮，對方會覺得好新奇，一定會記得你。」我第一啖嘗到輕輕的麻勁，相對不覺辣，咬到牛肉乾碎的肉感。

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首次與星級名廚黎子安合作

美心更首次與米芝蓮一星Neighborhood名廚黎子安，合作推出限量「本味三賞」月餅禮盒，都很有新意！內裡有他構思的黑松露羊肚菌金華火腿月餅、流心柚子味芝士月餅、無花果朱古力月餅，烙上他喜歡的龜圖案icon，獨特帶玩味。美心集團七十周年月餅紀念版金也隱藏心思玩味元素，設計成伸縮望遠鏡，盒內有齊人氣招牌名物包括香滑奶黃月餅、蛋黃白蓮蓉月餅、蛋黃蓮蓉月餅，值得珍藏。

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