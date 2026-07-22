破天荒揭秘美心大埔廠房禁地月餅製作過程 鄧達智+查小欣實試麻辣牛肉月餅(多圖)

大家知不知道，美心的月餅是在香港的自家廠房，由原材料開始生產呢？美心趁70周年破天荒首次大搞名人媒體限定導賞團，團友還有名人鄧達智和查小欣，一齊參觀大埔廠房禁地，帶我們觀摩製作傳統蓮蓉月餅、王牌奶黃月餅以及人手生產六皇明月月餅的整個流程，不過就嚴禁任何人在工場內拍攝，我們必須放低手機才能進入工場呢！ 採訪、攝影：Vera Gee （月餅製作相片由美心提供）

自家處理鹹蛋黃保留油香 我們所有人進入工場前，必須頭戴兩個衛生帽將頭髮密封，並戴上口罩、身穿束袖的長袖衛生衣及鞋套。我們先參觀傳統雙黃白蓮蓉月餅的製作工序，看見員工拆殼取出鹹蛋黃，再逐顆挑選，才知道取用每顆約14克的鹹蛋黃。堅持自家處理，能保留鴨蛋的鮮香、油分與光澤，令製成品展現穩定的鹹香、油潤與起沙感。 選取原顆湘蓮煮幼滑蓮蓉 至於蓮蓉，揀選中國湖南湘潭的原顆湘蓮，取其飽滿結實、清香的特質，經過浸洗、去衣、開邊去芯等工序，再混入花生油及糖煮成香氣濃郁、細緻幼滑而綿密的蓮蓉，再分成獨立包裝，留來製作月餅。據說，團隊與良好農業生產規範認證（G.A.P.）的種植基地合作，從土壤、水分及環境條件掌握品質鑑定。

雙重烘焗流心奶黃月餅 我們再參觀流心奶黃月餅的生產工序，揭開背後酥香之謎！他們選用牛油味最香的法國牛油、東南亞椰奶製作，必須經過「雙重烘焗」，第一重烘焗提升鹹蛋黃香氣，再融入奶黃餡；第二重烘焗整個月餅，使餅皮更酥香鬆化。做足兩重工序令鹹蛋黃香氣、奶黃幼滑度與餅皮酥鬆感達到平衡，層次分明。

每日生產一百萬個月餅 我們留意到工場安裝了智能科技設備，包括AI機械手​負責塗蛋漿、吸塑分裝；X光機用來檢查蛋黃數量及包裝配置是否符合要求。唯獨六皇明月月餅（內含6個鹹蛋黃的巨型蓮蓉月餅），須人手包製並逐個用吸帽吸出來。 工場規模巨大，我好奇問：每日生產多少個月餅？答案原來是一百萬個月餅！而奶黃月餅高佔其中四十八萬個，供香港及外銷。以7月生產高峰期計，需動輒一千名員工分早、晚兩班製作不同款式的月餅。

破格新口味麻辣牛肉月餅 參觀工場完畢，輪到all I can eat試食月餅環節。美心月餅今年推出的破格新口味竟有鹹味的麻辣牛肉及XO醬豬肉，鄧達智和查小欣均對麻辣牛肉月餅有好感，內餡配以風乾牛肉及川式辣醬,並加入四川花椒和雲南辣椒調味。鄧達智俾個讚:「今年麻辣牛肉月餅是我的首選，因為我是麻辣友，好多時出面做的麻辣是怪麻辣，感覺不到是麻辣，但這個月餅是感覺到的麻辣，所以食到麻辣月餅是好開心。」查小欣試食後分享：「這麻辣月餅惹味，好食。如果請客送禮，對方會覺得好新奇，一定會記得你。」我第一啖嘗到輕輕的麻勁，相對不覺辣，咬到牛肉乾碎的肉感。

首次與星級名廚黎子安合作 美心更首次與米芝蓮一星Neighborhood名廚黎子安，合作推出限量「本味三賞」月餅禮盒，都很有新意！內裡有他構思的黑松露羊肚菌金華火腿月餅、流心柚子味芝士月餅、無花果朱古力月餅，烙上他喜歡的龜圖案icon，獨特帶玩味。美心集團七十周年月餅紀念版金也隱藏心思玩味元素，設計成伸縮望遠鏡，盒內有齊人氣招牌名物包括香滑奶黃月餅、蛋黃白蓮蓉月餅、蛋黃蓮蓉月餅，值得珍藏。