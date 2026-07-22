暑假北上短途遊｜必睇廣州Miffy展 5大主題區域 最平¥44.5入場！必搶廣州限定周邊＋打卡Miffy叉燒包

暑假北上短途遊必睇！「米菲，全時間的好朋友」全國巡展廣州站以人氣繪本角色Miffy為主題，將書中童話場景經典重現，為粉絲打造沉浸式展覽體驗。場內特設五大主題空間，重點必睇「米菲的廣州之旅」，包括醒獅、龍舟及叉燒包造型米菲，很有特色。展覽同場設有限定精品區，粉絲們一定要去掃貨！Miffy展門票親民實惠，親子票最平每位¥44.5元入場，暑假去廣州必去！

「米菲，全時間的好朋友」廣州站

米菲（Miffy）由荷蘭畫家於1955年創作，原為哄兒子入睡而畫的小兔角色，至今已走過70年。系列繪本全球銷量突破8,500萬冊，並被翻譯成50多種語言，成為跨世代的經典童話角色，深受全球大人和小朋友所喜愛。如果你是miffy粉絲，絕對不能錯過「米菲，全時間的好朋友」 全國巡展廣州站，展覽以沉浸式童話體驗為主軸，結合藝術、美學與生活日常，為大家打造一個溫柔而療癒的展覽體驗。

展覽設有五大主題空間，各具特色。「米菲的客廳」以1:1比例還原繪本中的小屋，柔和馬卡龍色調營造溫馨氛圍，是拍攝親子照片的熱門場景；「米菲與自然的約會」則以草地與波波池構成春日樂園，小朋友可盡情放電；「迪克・布魯納藝術畫廊」展出原版手稿，呈現簡潔線條與色彩的創作美學，帶來靜謐的藝術體驗。其中最有廣州特色的是「米菲的廣州之旅」，將在地文化融入角色造型，包括醒獅、龍舟及叉燒包造型米菲，場景設計別具地方特色，相信香港人都會有共鳴！最後「米菲工作坊」則提供填色及集章活動，觀眾更可將完成的作品帶走留念。