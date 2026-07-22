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出版：2026-Jul-22 20:00
更新：2026-Jul-22 20:00

免費著數｜Club Med限定聯乘Silk.絲茶 免費派100杯特飲 抽獎贏布吉島/民丹島全包式假期

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免費著數｜Club Med限定聯乘Silk.絲茶 免費派100杯特飲 抽獎贏布吉島/民丹島全包式假期

免費著數｜Club Med限定聯乘Silk.絲茶 免費派100杯特飲 抽獎贏布吉島/民丹島全包式假期

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一價全包式度假村品牌Club Med與本地人氣茶飲店Silk.絲茶合作，特別推出清爽解暑的「Club Coconut.」特飲，為大家帶來夏日的海島度假感覺！在7月27日至8月9日期間購買「Club Coconut.」特飲，即可參加現場抽獎及終極大抽獎，贏取Club Med布吉島或民丹島度假村5日4夜全包式假期，或限定Club Med x Silk.聯乘精品，下文即睇詳情！

Club Med Phuket 2 Club Med限定聯乘Silk.絲茶 Club Med x Silk. Campaign KV Club Med限定聯乘Silk.絲茶

Silk.絲茶免費派100杯特飲

「Club Coconut.」以清新椰子水作基調，揉合荔枝的淡雅果香與椰子的天然香甜，再綴以青檸皮點醒層次，酸甜平衡，入口清爽，為盛夏帶來一抹即時降溫的暢快感。由7月27日至8月9日，顧客凡於指定分店選購「Club Coconut.」並登記成為Silk.會員，即可即場參與抽獎，有機會贏取Club Med x Silk.期間限定聯乘精品，包括沙灘毛巾、沙灘袋及沙灘水泡等，為夏日之旅作好準備！
如果有興趣率先體驗「Club Coconut.」的夏日滋味？Silk.絲茶中環分店將於7月30日下午12時30分起限時免費派發100杯試飲，數量有限，先到先得，派完即止！另外只要更可填妥指定表格參加終極大抽獎，即有機會贏取Club Med布吉島或民丹島度假村5日4夜全包式假期，住宿、全日三餐及酒水、活動、娛樂全包，享受海島假期！

指定分店
Silk.絲茶中環分店：中環威靈頓街98號翡翠中心地下D號舖
Silk.絲茶旺角分店：旺角西洋菜南街2J-2Q號新江大樓地下3號舖

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