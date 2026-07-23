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出版：2026-Jul-23 15:00
更新：2026-Aug-04 15:17

暑假好去處｜港鐵展覽「載遇．站見」3大限定體驗 玩具體驗加推場次 玩遊戲贏珍藏級儲值票

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Joe36

鐵路迷注意！728日起，港鐵紅磡站大型「載遇．站見」鐵路展推出3大暑假限定體驗。參觀者不但能收集以經典鐵路元素設計的印章，更有機會帶走極具收藏價值的「通用儲值票」珍藏套裝，粉絲們萬勿錯過。

港鐵紅磡站大型展覽「載遇．站見」推出暑期限定體驗 加開場次 增設多元玩樂體驗陪大小朋友過暑假

7月28日起，港鐵紅磡站大型「載遇．站見」鐵路展推出3大暑假限定體驗。

全新3大暑假限定體驗

踏入暑假，展覽於即日起至830日期間，增設平日下午參觀時段，讓更多鐵路迷入場參觀，認識昔日乘車點滴。與此同時，港鐵推出3大暑假限定體驗，包括「鐵路印章吸吸趣」、「盞『軌』DIY」鐵路玩具體驗，以及MTR Mobile夏日有獎遊戲。當中「盞『軌』DIY」鐵路玩具體驗推出後，極受鐵路迷歡迎，8月份所有星期日場次已額滿。為此，港鐵加推三場星期六場次，分別於8月15日、22日及29日舉行，有興趣的家長和小朋友絕對要把握機會。

活動期間，港鐵以經典鐵路元素打造多個印章，並隱藏於展區多個角落。訪客可跟隨「鐵路探索集章冊」上的印章收集路綫，逐步收集印章，紀念參觀之旅。

鐵路印章吸吸趣

訪客可跟隨「鐵路探索集章冊」上的印章收集路綫，逐步收集印章，紀念參觀之旅。

展出巨型特色鐵塔

展覽同時邀請多位玩具達人及社區團體等拼砌巨型特色鐵塔，並於日起展出。作品砌出軌道及車站，細節感滿滿，值得訪客細心欣賞。8月逢星期日，鐵路玩具達人將會親臨現場，與參加者分享場景設計心得及製作技巧。

港鐵紅磡站大型展覽「載遇．站見」推出暑期限定體驗 加開場次 增設多元玩樂體驗陪大小朋友過暑假 (1) 港鐵紅磡站大型展覽「載遇．站見」推出暑期限定體驗 加開場次 增設多元玩樂體驗陪大小朋友過暑假 (1)

玩遊戲送「通用儲值票」套裝！

活動期間，MTR Mobile將會推出夏日有獎遊戲，免費送20套「通用儲值票」套裝。套裝包含4款昔日實際發行過、於90年代流通的懷舊車票，承載香港鐵路的集體回憶，極具收藏價值。觀眾參觀展覽後，透過MTR Mobile APP內的「識鐵」專區參與問答遊戲，即有機會贏取套裝。

MTR Mobile 夏日有獎遊戲

每套包含四款昔日實際發行過的懷舊車票。

港鐵紅磡站「載遇．站見」展覽暑假限定體驗

日期

即日起至8月30日

地點：

紅磡站大堂（近出入口C1）

開放時間：

暑假限定新增：星期二至星期四下午時段 (由7月23日下午一時開始接受預約)

星期五、六、日之場次亦繼續開放

每場75分鐘

報名辦法：

網上預約

收費：

免費入場

名額有限，先到先得

「盞『軌』DIY」鐵路玩具達人專場 - 星期六加推場次

日期

8月15日、22日及29日（星期六）

時間:

下午二時至四時四十五分

地點：

紅磡站大堂（近出入口C1）

每節時長：

每場150分鐘

報名開始日期：

將於8月5日中午12時開放報名，詳情請留意
「載遇．站見」鐵路展官方網頁(https://stationrailvoyage.mtr.com.hk)

收費：

免費入場

名額有限，先到先得

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