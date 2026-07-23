麥當勞限定CHIIKAWA主題店登場 一文睇兩分店地址！隨餐送4款獨家CHIIKAWA御守 (有片)

麥當勞限定CHIIKAWA主題店登場 一文睇兩分店地址！隨餐送4款獨家CHIIKAWA御守

超人氣日本IP「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日登場，今次麥當勞宣布推出精彩聯乘活動！限定「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店及全港獨家幻彩開運御守登場！各位粉絲可以一邊沉浸在CHIIKAWA世界盡情打卡，一邊品嘗美食，即睇詳情！

兩間CHIIKAWA主題店7.27登場 期間限定的「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店將於7月27日起，分別於九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞登場。從由餐廳入口、點餐櫃檯到用餐區，處處充滿「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題元素，更有旗海裝飾、海報掛畫、特色玻璃櫥窗及特色打卡牆遍佈餐廳角落！德福廣場麥當勞將設有轉轉許願亭、星空夢幻定格照、魔法凸透鏡、霓虹星夜鏡面牆、星空樂園及海報掛畫等互動打卡位；而怡和街麥當勞則特設御守祈福牆及霓虹星夜鏡面牆等，絕對能盡情打卡！

全港獨家CHIIKAWA御守 麥當勞更將推出一共8款、全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於7月28日起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色，分別寓意健康、常滿、納福及平安。只要於麥當勞App 使用優惠券購買指定套餐，即隨機附送一款御守。

全港獨家CHIIKAWA御守