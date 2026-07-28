抱狗姿勢錯可傷關節！一次看清3種錯誤抱法＋正確抱狗教學

不少狗主一見到狗狗可愛的模樣，總會忍不住想抱一抱。不過，抱狗其實很講究技巧，如果抱法不正確，不但可能令狗狗感到緊張、不安，甚至會增加牠們骨骼、關節及肌肉的負擔。以下編輯整理了3種常見錯誤抱狗姿勢，並附上正確抱狗步驟，主人不妨檢查一下自己有沒有「中招」。

有些人會直接抓住狗狗的前腿，或從腋下把狗狗向上提起，這種抱法其實相當危險。狗狗前肢需要承受突如其來的拉扯力，容易對肩關節、肘關節及肌肉造成壓力，尤其是小型犬、幼犬、老犬或本身關節較脆弱的狗狗，更應避免。

像抱嬰兒一樣，將狗狗腹部朝上、背部貼著主人身體抱起，看似親密，但並非所有狗狗都能接受。這個姿勢會令狗狗失去身體控制感及平衡感，部分狗狗更會因此感到緊張、害怕，甚至掙扎想逃開，增加跌落風險。

把狗狗像小朋友一樣扛在肩膀上，雖然畫面可愛，但對狗狗而言高度過高，容易引起恐懼或不安。如果狗狗因害怕而突然扭動、掙扎，便有機會從高處跌落，造成受傷。

正確抱狗狗步驟

想抱得狗狗舒服又安心，重點在於提供足夠支撐，並讓狗狗身體保持穩定。

正確抱狗狗步驟 1. 托住胸部

先用一隻手穿過狗狗前腿下方，穩穩托住胸部位置，避免只拉扯前肢或腋下。

正確抱狗狗步驟 2. 支撐後肢及臀部

另一隻手托住狗狗的臀部及後腿，讓下半身有足夠承托，減少腰背及關節壓力。

正確抱狗狗步驟 3. 抱近身體

將狗狗輕輕抱近自己的胸口，讓牠的身體貼近主人，有助增加穩定感和安全感。抱起及放下時動作都要放慢，避免突然拉高或放低，令狗狗受驚。