抵食下午茶｜利景酒店莓果Tea Set 2位$398起　珍寶蝦餃燒賣＋英式手工鬆餅 (有片)

想在繁忙都市中找一個舒適角落，慢慢享受一頓精緻下午茶，銅鑼灣利景酒店地庫一樓的陳家廚房是不少人會留意的選擇。最近,餐廳推出夏日「Mixed Berries Afternoon Tea Set」莓果主題二人下午茶，以莓果甜點、中式鹹點及手工英式鬆餅組成三層架，適合情侶約會、朋友聚會，亦可作為周末小慶祝

莓果甜點清新登場

今次下午茶的西式甜點圍繞莓果風味設計，味道偏清新。士多啤梨麻糬卷蛋帶來軟糯口感；黑莓芝士蛋糕以果香平衡芝士的濃郁；紅桑子雲呢拿白朱古力蛋糕則在甜味之中添上微酸；藍莓黑糖乳酪杯入口輕盈，而巴西莓蝴蝶酥則為下午茶添上酥香層次。

中式鹹點平衡甜味

除了甜點，下午茶亦加入多款中式鹹點，包括金絲蝦卷、芝士炸年糕、糟鹵醉鮑魚、珍寶燒賣王及珍寶蝦餃王。相比全西式下午茶，這個配搭更貼近香港人口味：先以鹹點打開胃口，再慢慢轉到甜品，節奏自然，也更適合兩位分享。