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出版：2026-Jul-27 11:00
更新：2026-Jul-27 11:00

抵食下午茶｜利景酒店莓果Tea Set 2位$398起　珍寶蝦餃燒賣＋英式手工鬆餅 (有片)

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抵食下午茶｜利景酒店莓果Tea Set 2位$398起　珍寶蝦餃燒賣＋英式手工鬆餅

抵食下午茶｜利景酒店莓果Tea Set 2位$398起　珍寶蝦餃燒賣＋英式手工鬆餅

想在繁忙都市中找一個舒適角落，慢慢享受一頓精緻下午茶，銅鑼灣利景酒店地庫一樓的陳家廚房是不少人會留意的選擇。最近,餐廳推出夏日「Mixed Berries Afternoon Tea Set」莓果主題二人下午茶，以莓果甜點、中式鹹點及手工英式鬆餅組成三層架，適合情侶約會、朋友聚會，亦可作為周末小慶祝

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莓果甜點清新登場

今次下午茶的西式甜點圍繞莓果風味設計，味道偏清新。士多啤梨麻糬卷蛋帶來軟糯口感；黑莓芝士蛋糕以果香平衡芝士的濃郁；紅桑子雲呢拿白朱古力蛋糕則在甜味之中添上微酸；藍莓黑糖乳酪杯入口輕盈，而巴西莓蝴蝶酥則為下午茶添上酥香層次。

中式鹹點平衡甜味

除了甜點，下午茶亦加入多款中式鹹點，包括金絲蝦卷、芝士炸年糕、糟鹵醉鮑魚、珍寶燒賣王及珍寶蝦餃王。相比全西式下午茶，這個配搭更貼近香港人口味：先以鹹點打開胃口，再慢慢轉到甜品，節奏自然，也更適合兩位分享。

銅鑼灣利景酒店 焦點英式鬆餅 銅鑼灣利景酒店 焦點英式鬆餅 銅鑼灣利景酒店 限定夏日莓果主題二人下午茶 銅鑼灣利景酒店 限定夏日莓果主題二人下午茶

手工英式鬆餅每日新鮮出爐

英式鬆餅一向是下午茶的靈魂。陳家廚房的鬆餅選用T24法國麵粉及德國Ammerland牛油，每日於酒店廚房手工製作及新鮮出爐。外層焗至微脆金黃，內裡保持鬆軟，牛油香氣明顯。套餐配有原味及士多啤梨口味傳統英式鬆餅，並附奶油忌廉及果醬。

鬧市中的隱世下午茶

陳家廚房位於銅鑼灣利景酒店內，餐廳環境雅緻舒適，午後時分坐下來飲茶聊天。今次夏日限定下午茶以莓果作主題，甜品色彩鮮明，配合多款中式鹹點，讓整體味道不會只偏甜，層次更豐富。

下午茶供應期由即日起至831日，兩位用價錢為星期一至五HK$398，星期六、日及公眾假期HK$458，另收加一服務費。如果想為下午茶添上一點節日氣氛，可以加 $20配意大利汽酒Prosecco一杯。

價錢及供應詳情

星期一至五

HK$398（兩位）

星期六、日及公眾假期

HK$458（兩位）

升級優惠

+HK$20 可配意大利汽酒 Prosecco 一杯

另收加一服務費

 

下午茶供應時間

星期一至六

下午 2:30 – 5:30

星期日

中午 12:00 – 下午 4:00

 

餐廳資料

餐廳：陳家廚房

地址：香港灣仔道209219號銅鑼灣利景酒店地庫一樓

訂座及查詢：WhatsApp +852 2892 3388（最少一日前訂座）

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